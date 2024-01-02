На борту майже 400 пасажирів: в аеропорту Токіо загорівся літак – моторошне відео

В аеропорту Токіо літак авіакомпанії Japan Airlines спалахнув просто під час посадки. Судно зіткнулось з літаком берегової охорони. На борту у момент займання перебувало 400 пасажирів та екіпаж.

Airbus A-350 виконував рейс з острова Хоккайдо до Міжнародного аеропорту Токіо – Ханеда. У мережі оприлюднили відео аварії, на кадрах видно, як літак рухається, а потім спалахує.

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З літака вдалося успішно евакуювати усіх 379 людей. Серед пасажирів було восьмеро дітей.

В Токіо пасажирський літак загорівся під час посадки: відео

Літак зіткнувся з з літаком берегової охорони

Берегова охорона Японії підтвердила, що пасажирський лайнер Airbus A350 на злітно-посадковій смузі зіткнувся з повітряним судном. На його борту перебували шестеро людей.

Літак берегової охорони саме прямував на допомогу людям, які постраждали від землетрусу.

Телеканал NHK пише, що п'ять членів екіпажу літака берегової охорони Японії, з яким зіткнувся пасажирський борт Japan Airlines, загинули. Командир повітряного судна серйозно поранений.

Літак зайнявся після зіткнення із судном берегової охорони / Фото Sky News

Пасажирів евакуювали

Повідомляють, що з пасажирського літака змогли евакуювати усіх 367 пасажирів та членів екіпажу. Пасажири почали виходили із задимленого салону ще до того, як літак повністю охопило полум'я, та спускалися по аварійному трапу.

За кілька хвилин після того, як усі вийшли, пожежа поширилася на увесь літак, який було фактично знищено.