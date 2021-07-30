В аеропорту затримали перевізника з Криму, допомагав із призовом до армії Росії, – ЗМІ

В аеропорту Херсона затримали українця, якого підозрюють в пособництві окупантам в Криму. За версією слідства, він причетний до організації на півострові незаконного призову на службу в російську армію.

Як повідомили джерела у прокуратурі, затриманого звати Павло Захарченко.

Важливо Україна судитиме бойовика, який готував дітей для служби у лавах окупантів

Чоловіка затримали при спробі в'їзду до України. Припускають, що на момент окупації він був власником і керівником приватного підприємства в Сакському районі, яке спеціалізується на пасажирських перевезеннях.

Після окупації Криму він перереєстрував бізнес, і протягом 2016 – 2017 років за договорами з "військкоматами Республіки Крим" допомагав в організації чотирьох призовних кампаній. Зокрема, він систематично надавав транспорт для перевезення призовників.

За одним з контрактів він повинен був перевезти 3 200 призовників за понад 1 мільйон російських рублів, тобто майже 370 тисяч гривень.

Що загрожує чоловіку

Українські правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за статтею 438 про пособництво в порушенні законів і звичаїв війни. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.