Афганістан і Чечня здаються їм квіточками, – Геращенко про злиті розмови окупантів із ріднею

У мережі вже можна прослухати під чотири десятки розмов полонених російських окупантів із близькими. Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Він рекомендував зайти на його канал у ютубі та уважно подивитися кожне відео. "Ви ж бачите, про що вони розповідають? Як займаються мародерством, як забирають телевізори й шуби. Це ж гидко!" – сказав Геращенко.

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А як вони плачуть у слухавку своїм матерям? Як їхні дружини питають: "А що ж робити, щоб вас звідти витягнути?" Ще раз наголошу: Афганістан і Чечня для них – просто квіточки. От зараз вони зрозуміли, що це таке, коли насправді дають відкоша,

– глибоко переконаний радник міністра.

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