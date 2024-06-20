Дрони атакували НПЗ у 3 регіонах Росії: як далеко від України – показуємо на карті

Вночі 20 червня в Росії знову прогриміли вибухи. Дрони вкотре атакували нафтопереробні заводи агресора.

Зокрема, Афіпський НПЗ, нафтобазу в Енемі та НПЗ у Тамбовській області. Як далеко ворожі об'єкти від України, 24 Канал показує на карті.

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Де розташовані російські НПЗ, які 20 червня атакували дрони

Російські пропагандисти скаржилися, що цієї ночі в районі селища Афіпське Краснодарського краю прогриміла серія вибухів. На оприлюднених у мережі кадрах видно сильну пожежу.

Зауважимо, що згідно з гугл-картою, Афіпський НПЗ розташований за понад 630 кілометрів від крайньої точки України на Сході, за понад 850 кілометрів від Харкова, більш ніж 720 – від Запоріжжя, понад 1100 від Херсона й більш ніж 1200 від Одеси.

Афіпський НПЗ на карті:

В оперативному штабі Краснодарського краю заявляли, що інформація про пожежу на Афіпському НПЗ, нібито "недостовірна". Мовляв, за уточненими даними, спалахнуло на НПЗ "Лукойл-югнафтопродукт" у селищі Енем в Адигеї, що за майже 8 кілометрів від Афіпського НПЗ.

Щоправда, росЗМІ повідомляли, що екстрені служби отримали 4 звернення від жителів про вибухи, зокрема, біля селища Афіпський на Кубані.

Зауважимо, що Енемська нафтобаза розташована за понад 700 кілометрів від Запоріжжя, більш ніж 1100 – Херсона, понад 1200 – Одеси.

Енемська нафтобаза на карті:

Цієї ночі дрони також атакували НПЗ у Тамбовській області. Місцеві жителі писали, що почули звук двигуна та "хлопок". Опісля побачили полум'я і стовп диму над нафтобазою.

Згодом губернатор підтвердив, що в результаті атаки БпЛА спалахнув резервуар на території Платонівської нафтобази. Зауважимо, що вона розташована за понад 620 кілометрів від Харкова, більш ніж 660 – від Сум, понад 570 кілометрів від крайньої точки України на Сході.

Платонівська нафтобаза на карті: