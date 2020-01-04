100 лучших украинских песен десятилетия — слушать

За последние 10 лет украинская музыка стала значительно разнообразнее и популярнее.

Украинский онлайн-журнал о музыке "Слух" подвел итоги минувшего десятилетия и опубликовал плейлист из 100 знаковых песен. В списке есть представители поп-сцены (Христина Соловий и Джамала), герои тяжелого андеграунда (Stoned Jesus и Somali Yacht Club), электронные артисты (Ptakh_Jung и The Maneken) и рэперы ("Грибы" и alyona alyona).

Полный список всех песен вы можете увидеть на сайте музыкального онлайн-издания "Слух".

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Плейлист доступен для прослушивания на разных платформах: Google Music, Deezer, Apple Music, YouTube Music и Spotify.