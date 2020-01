25 лучших украинских альбомов года

Так, в ТОП-10 одновременно попали новый фанковый альбом короля украинской поп-музыки MONATIK и концептуальный альбом одесских прог-рокеров Septa. Нашлось в рейтинге место и для столичных эмо-рокеров YAH, и для одного из наиболее обсуждаемых артистов прошлого года Юрия Бардаша.

В тройку лучших релизов года попали атмосферный альбом "Бо я так хочу" львовского артиста Zbaraski, дебютный альбом самой яркой новой звезды украинского хип-хопа alyona alyona "Пушка" и чувственный релиз "Про Сьогодні, Завтра і Вчора" нового романтического героя Палідром.

Ознакомиться со всеми лучшими украинскими альбомами 2019-го года вы можете на странице музыкального онлайн-журнала "Слух".

25 лучших украинских альбомов 2019 года

1. Паліндром — Про Сьогодні, Завтра і Вчора

2. alyona alyona — Пушка

3. Zbaraski — Бо я так хочу

4. White Ward — Love Exchange Failure

5. YOURA — PLAN Б

6. YAH — Zen Rhymes

7. [O] — Суперінтроверт

8. Septa — Bitten By The Serpent Of The Kingdom Of The Spirit

9. Zitkani — Береги

10. MONATIK — Love It Ритм

11. Луна — Транс

12. KAT — Это Случится С Тобой

13. O.Torvald — Diller Kaifu

14. смеющийся тигр — кажущееся

15. Koloah — Salon Imaginalis

16. Constantine — Поп-меньшинства, ч. 1

17. Alina Pash — Пинтя: Гори

18. KRUTЬ — Albino

19. Motanka — Motanka

20. Monoconda — Alphabet

21. La Horsa Bianca — Oneiric Numeric

22. Backchat — Backchat

23. Braii — Lovely Dark Things

24. My Personal Murderer — Summa

25. Ofliyan — Победительница EP

Также для прослушивания доступен плейлист с избранными треками на ваших любимых стриминговых платформах: Google Music, Deezer, Apple Music, YouTube Music и Spotify.