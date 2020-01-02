25 лучших украинских альбомов года

В конце 2019-го года музыкальный онлайн-журнал "Слух" составил свой рейтинг украинских альбомов. В него вошли как новички современной украинской сцены, так и уже известные артисты.

Так, в ТОП-10 одновременно попали новый фанковый альбом короля украинской поп-музыки MONATIK и концептуальный альбом одесских прог-рокеров Septa. Нашлось в рейтинге место и для столичных эмо-рокеров YAH, и для одного из наиболее обсуждаемых артистов прошлого года Юрия Бардаша.

В тройку лучших релизов года попали атмосферный альбом "Бо я так хочу" львовского артиста Zbaraski, дебютный альбом самой яркой новой звезды украинского хип-хопа alyona alyona "Пушка" и чувственный релиз "Про Сьогодні, Завтра і Вчора" нового романтического героя Палідром.

Ознакомиться со всеми лучшими украинскими альбомами 2019-го года вы можете на странице музыкального онлайн-журнала "Слух".

25 лучших украинских альбомов 2019 года