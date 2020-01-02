25 лучших украинских альбомов года
В конце 2019-го года музыкальный онлайн-журнал "Слух" составил свой рейтинг украинских альбомов. В него вошли как новички современной украинской сцены, так и уже известные артисты.
Так, в ТОП-10 одновременно попали новый фанковый альбом короля украинской поп-музыки MONATIK и концептуальный альбом одесских прог-рокеров Septa. Нашлось в рейтинге место и для столичных эмо-рокеров YAH, и для одного из наиболее обсуждаемых артистов прошлого года Юрия Бардаша.
В тройку лучших релизов года попали атмосферный альбом "Бо я так хочу" львовского артиста Zbaraski, дебютный альбом самой яркой новой звезды украинского хип-хопа alyona alyona "Пушка" и чувственный релиз "Про Сьогодні, Завтра і Вчора" нового романтического героя Палідром.
Ознакомиться со всеми лучшими украинскими альбомами 2019-го года вы можете на странице музыкального онлайн-журнала "Слух".
25 лучших украинских альбомов 2019 года
1. Паліндром — Про Сьогодні, Завтра і Вчора
2. alyona alyona — Пушка
3. Zbaraski — Бо я так хочу
4. White Ward — Love Exchange Failure
5. YOURA — PLAN Б
6. YAH — Zen Rhymes
7. [O] — Суперінтроверт
8. Septa — Bitten By The Serpent Of The Kingdom Of The Spirit
9. Zitkani — Береги
10. MONATIK — Love It Ритм
11. Луна — Транс
12. KAT — Это Случится С Тобой
13. O.Torvald — Diller Kaifu
14. смеющийся тигр — кажущееся
15. Koloah — Salon Imaginalis
16. Constantine — Поп-меньшинства, ч. 1
17. Alina Pash — Пинтя: Гори
18. KRUTЬ — Albino
19. Motanka — Motanka
20. Monoconda — Alphabet
21. La Horsa Bianca — Oneiric Numeric
22. Backchat — Backchat
23. Braii — Lovely Dark Things
24. My Personal Murderer — Summa
25. Ofliyan — Победительница EP
Также для прослушивания доступен плейлист с избранными треками на ваших любимых стриминговых платформах: Google Music, Deezer, Apple Music, YouTube Music и Spotify.