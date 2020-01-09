50 лучших украинских альбомов десятилетия

В рейтинг лучших попали Бумбокс, Юрий Бардаш, The Hardkiss, Иван Дорн и другие.

Онлайн-журнал о музыке "Слух" подвел итоги минувшего десятилетия и составил собственный рейтинг лучших украинских альбомов. Вы можете услышать, как звучала Украины в последние 10 лет.

Критериями отбора стали соответствие альбома требованиям времени, общее влияние на украинскую музыку, оригинальность, актуальность и резонанс вокруг его релиза. В рейтинг попали Бумбокс, Один в каное, Vivienne Mort, Jamala, Юрий Бардаш, The Hardkiss, MONATIK и другие.

Полный рейтинг лучших украинских альбомов 2010-х информации о каждом можно увидеть на сайте музыкального онлайн-издания "Слух".

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В десятку лучших попали:

1. Иван Дорн - Сo’n’Dorn (2012)

2. Onuka - Onuka (2014)

3. Грибы - ДНК, ч.1 (2016)

4. DakhaBrakha - Light (2010)

5. Monatik - Звучит (2015)

6. alyona alyona - Пушка (2019)

7. Oh, deer! - Як перестати хвилюватися та полюбити війну (2017)

8. Иван Дорн - Randorn (2014)

9. Вагоновожатые - Вассервага (2015)

10. Kazka - Karma (2018)