Афиша Киева на неделю: куда пойти 3-9 февраля

Звезда "Дневников вампира" с первым украинским сольником, канадский электронный дуэт Bob Moses, номинанты Mercury Prize The Comet Is Coming, легендарные Uriah Heep и первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2020 – подборка самых интересных событий столицы от Афиша 24.

Michael Malarkey

Когда: 3 февраля, 19:00

Где: Caribbean club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 650 грн, в продаже на Concert.ua

Звезда сериала "Дневники вампира" Майкл Маларки впервые приезжает в Украину с концертом. Несмотря на востребованность в кино и популярность как актера, Маларки серьезно занимается музыкой. После первого студийного релиза в 2017, мир увидел ЕР Captain Solitaire. Его уверена поэзия и открытость к новым идеям в продакшене и аранжировках сразу захватывает с первых аккордов.

В его песнях – размышления о трудностях балансирования актерского графика и туров, истощавших его последние два года, обжигающее одиночество и меланхолия. Киев услышит новые песни Майка Маларки одним из первых.

Метод Гренхольма

Когда: 4 февраля, 19:00

Где: Центральный дом офицеров (ул. Михаила Грушевского, 30/1)

Стоимость билетов: от 150 грн, в продаже на Concert.ua

Единственный гастрольный показ в Киеве Академического музыкально-драматического театра им. Леси Украинский г. Каменского неординарной пьесы испанского драматурга Жорди Гальсерана. В центре сюжета соискатели на должность в престижной компании. Оказавшись в одном помещении, молодые люди узнают, что традиционное собеседование с ними проводить и не собираются. Вместо этого они должны следовать указаниям невидимого экзаменатора и самостоятельно решить, кто же из претендентов лишний. Так что зрители узнают, где граница между амбициями и человечностью и что стоит за корпоративной карьерой.

Спектакль идет на русском языке. Продолжительность – 2 часа с антрактом. Возрастное ограничение – 18+.

Monk

Когда: 4 февраля, 19:00

Где: Caribbean club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 150 грн, в продаже на Concert.ua

MONK – это новый авторский проект виртуозного джазового саксофониста Евгения Афанасенко, в котором сочетаются acid jazz, smooth jazz, funk и fusion. 4 февраля в Caribbean club состоится презентация проекта, поэтому не упустите возможности первыми услышать и увидеть яркое современное шоу с лучшими музыкантами и воспалительным хип-хоп-балетом Black Brides.

Эффективная ты!

Когда: 6 февраля, 18:00

Где: UNIT.Сity (ул. Дорогожицкая 3, корпус 12)

Стоимость билетов: 350 грн, в продаже на Concert.ua

В этот день украинские медиазвезды будут делиться своим опытом с благотворительной целью – чтобы собрать средства на лечение от рака для блогера Кристины Гмырянской. Участие в мероприятии примут телеведущая Янина Соколова, бизнесвумен Сабина Мусина, журналистка Маша Себова и актриса Елена Грицай. Каждая из этих женщин реализовалась благодаря соцсетям – в частности, YouTube. Поэтому во время мероприятия они будут делиться лайфхаками, как найти в себе смелость начать собственный блог, несмотря на критиков, как и с чего начать, ради чего и что делать дальше.

Отдельного внимания стоить рассказ блогера Кристины Гмырянской. Она, узнав о страшном диагнозе "рак молочной железы», не сложила руки, а начала делиться своим путем преодоления болезни с подписчиками. 150 гривен с каждого проданного билета организаторы передадут Кристине на лечение.

Time to Rock: Станция Мир & Kosmopolis

Когда: 6 февраля, 19:00

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Стоимость билетов: от 350 грн, в продаже на Concert.ua

Большой сплит-концерт легенд киевской альтернативной сцены "Станция Мир" и группы Kosmopolis. Прошло 20 лет, а слова песен "Школьный автобус", "Дежурный по звонкам" и "Я живу в столице" до сих пор знает наизусть не только молодежь 2000-х, но и нынешнее поколение. Ведь музыка "Станции Мир" распространялась со скоростью света еще до эпохи стримингив и соцсетей.

В свою очередь киевская группа Kosmopolis – новое имя украинского рок-сцены. После нескольких лет гаражной истории и изменения состава коллектива, они молниеносно ворвались в ротации украинских радиостанций со своим хитом «Не про нас". Не пропустите этот большой батл поколений.

Bob Moses

Когда: 7 февраля, 20:00

Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)

Стоимость билетов: от 999 грн, в продаже на Concert.ua

Канадский электронный дуэт Bob Moses – это Том Хови и Джим Валланс. Ранние синглы-релизы привели к подписанию контракта с лейблом Domino и выходу их дебютного альбома Days Gone By в конце 2015 года. Песня Tearing Me Up с него стала наиболее популярной, даже дважды номинировалась на премию Грэмми – и получила заветную статуэтку. После дуэт выпустил и второй полнометражный альбом – Battle Lines.

В 2019 году Bob Moses посетили большое количество топовых концертных площадок и музыкальных фестивалей от Glastonbury и Coachella до EDC и Lollapalooza. Их нечасто увидишь с сольником в Европе, однако уже 7 февраля канадские электронщики Bob Moses сыграют в Киеве собственный клубный сет.

The Comet is Coming

Когда: 7 февраля 2020, 19:00

Где: Caribbean club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 740 грн, в продаже на Concert.ua

The Comet Is Coming – группа из Лондона, которая сочетает в своей музыке элементы джаза, электроники, фанка и психоделического рока. Музыкальные критики называют группу лучшими последователями традиций космического джаза и хвалят за сочетание его с афробита и электроникой.

Дебютный альбом группы The Comet Is Coming – Channel the Spirits вышел в 2016-м году, за него музыканты получили номинацию на Mercury Prize. Сейчас группа находится в мировом туре в поддержку своего второго альбома Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery, вышедшего весной 2019-го года. 7 февраля The Comet Is Coming впервые приедут в Украину с концертом. Выступление состоится в рамках Selector Live – серии концертов, организованных Британским Советом в партнерстве с локальными музыкальными агентствами.

Uriah Heep

Когда: 7 февраля, 19:00

Где: МЦКИ (Октябрьский дворец) Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость билетов: от 649 грн, в продаже на Concert.ua

Немного групп доживают до 50-летия, однако Uriah Heep – одна из таких. Группа образовалась в 1969 году – именно тогда зародился хард-рок, который породил кучу знаковых команд: Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. За эти 50 лет Uriah Heep выпустили 25 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 45 миллионов копий, и сыграли более четырех тысяч концертов в 60 странах.

Что бы сегодня не было актуальным и модным в мире музыки, Uriah Heep остаются чем-то вечным. Их песни Gypsy, Lady In Black, Easy Livin', Stealin' знают миллионы поклонников по всему миру. Поэтому в 2020-м легендарные британцы приедут в Киев, чтобы отпраздновать свои полвека настоящего хэви-металла.

Национальный отбор на Евровидение 2020

Когда: 8 февраля

Где: Дворец культуры КПИ (пр. Победы 37)

Стоимость билетов: от 320 грн, в продаже на Concert.ua

За право представлять страну на Международном песенном конкурсе Евровидение-2020 будут бороться 16 украинских исполнителей. Первый полуфинал Национального отбора состоится 8 февраля, второй – 15 февраля. И наконец в финальном отборе 22 февраля среди шести участников выберут того, кто поедет от Украины в Нидерланды.

Поэтому уже в эту субботу начнется шоу, за которым, затаив дыхание, следит вся страна. В первом полуфиналы примут участие следующие конкурсанты: группа [О], Jerry Heil, Katya Chilly, Krut, Go-A, CLOUDLESS, GIO и Assol.

Space Of Variations

Когда: 8 февраля, 19:00

Где: Bingo (пр-т Победы 112)

Стоимость билетов: от 300 грн, в продаже на Concert.ua

Space Of Variations с большим сольным концертом в Киеве представят свой новый студийный альбом. Эти музыканты – одни из немногих представителей тяжелой сцены Украины, которые не только удерживают статус лучшей метал-группы, но и регулярно гастролируют по Европе и имеют большой фидбэк за пределами нашей страны. Они неоднократно делили сцену с всемирно известными бандами, среди которых Architects, Jinjer, Devildriver, Emmure, Adept и другие.