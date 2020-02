Asking Alexandria выпустила новую мощную песню

Правда, поклонники группы недовольны новым звучанием – по их мнению, в последнее время АА звучит слишком форматно.

Когда: 17 октября 2020 года

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 999 грн, в продаже на Concert.ua

Британская рок-группа Asking Alexandria представила новую песню. В конце прошлого года лидер и гитарист группы Бен Брюс заинтриговал поклонников, сообщив, что музыканты уже записали новый альбом. И вот наконец мы можем услышать первый сингл с него – They Do not Want What We Want (And They Do not Care).

"Наша новая песня – это энергия без остановки. Запоминающийся вокал Дэнни, один из самых крутых гитарных риффов, который я когда-либо написал, и едва ли не лучшие ударные Джеймса, объединенные в одном плавильном котле. Мы не можем дождаться, чтобы сыграть эту песню вживую", – говорит Бен Брюс.

Слушать Asking Alexandria – They Don't Want What We Want (And They Don't Care):

Правда, поклонники Asking Alexandria оказались гораздо сдержаннее в реакциях на новый трек. В комментариях к нему они жалуются на то, что группа стала звучать слишком форматно и радийно и даже сравнивают с гораздо более "попсовыми" по звучанию Fall Out Boy и Imagine Dragons.

Но, похоже, музыкантов это совсем не смущает. "Меня сводит с ума, когда люди смеются нашей музыкальной или личностной динамикой, чтобы объяснить или оправдать то, что им не нравится. Будто это чья-то вина и они должны показать пальцем. Просто не нравится – и все. Чтобы окончательно прояснить: мы создаем музыку, которую мы хотим создавать ", – ответил на упреки сторонников вокалист Asking Alexandria Дэнни Уорсноп.

Читайте также: Концерт Asking Alexandria в Киеве перенесли – видео, подробности

Недавно Asking Alexandria перенесла все даты восточноевропейского тура. Изменения в графике артистов коснулись и украинских поклонников – концерт в киевском клубе StereoPlaza теперь состоится в октябре. По словам гитариста Бена Брюса, есть "очень крутая причина", почему группа приняла такое решение. Поэтому, скорее всего, АА действительно планируют выпустить новый альбом в ближайшее время.