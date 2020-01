Atlas Weekend 2020 объявил нового хедлайнера: в Украину возвращаются Placebo

Британская рок-группа возглавит один из фестивальных дней. Сейчас Placebo работают над своим восьмым студийным альбомом.

Когда: 8-12 июля 2020 года

Где: ВДНХ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость: от 2900 грн, в продаже на Concert.ua

Atlas Weekend объявил очередного хедлайнера – легендарную британскую рок-группу Placebo. Брайан Молко и Стефан Олсдал возвращаются, чтобы выйти на главную сцену крупнейшего украинского фестиваля.Рокеры уже выступали на Atlas Weekend – они закрывали фестиваль в 2018 году.

Сейчас Placebo работают над записью нового восьмого альбома – правда, ни его название, ни дата релиза пока не известны. Последний на данный момент студийный альбом группы Loud Like Love вышел в 2013 году. В марте 2016 группа объявила о 20-летнем юбилейном туре "20 Years Of Placebo".

Слушать Placebo – Every You Every Me:

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНХ с 7 по 12 июля. Сегодня фестиваль уже объявил нескольких участников. Среди них - Twenty One Pilots, A $ AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit и другие.