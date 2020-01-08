Что будет с украинской музыкой в ​​2020 году: тенденции и прогнозы

Ирина Горовая отмечает появление качественной музыки, а продюсер Джамалы ждет новых хип-хоп и рок-героев.

Чтобы подвести итоги ушедшего года и определить, что ждет украинскую музыку в 2020 году, онлайн-журнал о музыке "Слух" поговорил с отечественными продюсерами и менеджерами. В частности, речь шла о современных тенденциях и перспективах развития музыкального рынка.

Полный текст интервью с украинскими музыкальными продюсерами и менеджерами вы можете прочитать на сайте онлайн-журнала "Слух".

В частности, эксперты считают, что украинская музыка стала более востребованной, а рынок — большим и более самостоятельным. Это не могло на сказаться на самих артистах: площадки стали крупнее, перфомансы и собственно сам музыкальный продукт — качественнее.

"По моему мнению, украинская музыка именно сейчас находится на этапе своего становления и трансформируется в то, что в ближайшем будущем с полной уверенностью можно будет назвать "украинским шоу-бизнесом". Все, что мы видели до этого, было едва заметным эхом ", — говорит директор Дома Культуры Masterskaya Григорий Фатьянов.

Значительно отразились на развитии украинского музыкального рынка и квоты. "Началась новая эра украинского шоу-бизнеса, чему способствовало и введение квот, по отношению к которым многие, и я в том числе, сначала были настроены не так лояльно. Все-таки это положительно повлияло на рынок — в стране стало больше качественной музыки, появились новые голоса ", — рассуждает основательница компании MOZGI Entertainment Ирина Горовая.

Однако, отмечает СЕО "Enjoy! Media" Игорь Тарнарольський, лидерами рынка все еще остаются русскоязычные проекты. "Подтянулись показатели по цифровым платформах. Некоторые телеканалы отказываются платить за использование музыки в шоу-проектах и ​​в целом задумались о маржинальности. Бюджеты на шоу-проекты упали до исторического минимума десятилетия. Концертный рынок растет, корпоративный — падает", — говорит музыкальный продюсер.

В скептических взглядах на рост рынка коллегу поддерживает и основатель Secret Service Entertainment Agency Михаил Ясинский. "Музыкальный массмаркет, который временно переключился на украинских артистов, постепенно начинает снова ориентироваться на российский контент. Это впоследствии может создать условия, при которых массовый внутренний потребитель будет в значительной степени клиентом российской музыкальной индустрии, ослабит локальный украинский музыкальный бизнес", — говорит продюсер .

Ясинский отмечает несомненный успех некоторых украинских артистов. Например, Оля Полякова и MONATIK, которые сейчас собирают стадионы, десятки миллионов просмотров клипов NK, мировое турне Макса Барских и масштабные шоу The Hardkiss и Олега Винника, прорыв Jerry Heil и феномен alyona alyona. Но, по словам продюсера, это все может оказаться частным успехом, а не следствием роста всей индустрии.

Однако музыкальный рынок Украины неотделим от самого государства, его развития и экономических показателей. "Конечно, есть большая зависимость от потребительской корзины — люди сначала хотят хлеба, затем — зрелищ. Чем больше хлеба, тем больше зрелищ и желание покупать музыку", — говорит Алексей "Потап" Потапенко, основатель компании MOZGI Entertainment. В то же время продюсер отмечает рост продаж через электронные носители и платформы, а также приход в музыку рекламы — продакт-плейсмент активно внедряется в аудио- и видеопродукт, рекламщики инвестируют в крупные фестивали, конкурсы и премии.

Тем не менее, все продюсеры прогнозируют приход значительных изменений и новых имен в достаточно устойчивой украинской музыкальной среде. Так, Игорь Тарнапольский надеется на появление новых рок-героев и развитие хип-хоп сцены. А вот основатель пиар-агентства и музыкального лейбла "Много Воды" Александр Вареница говорит об изменении общих тенденций самоидентификации новых артистов. "Думаю, что будущее за артистами, чьи корни уходят в землю. Они из простого народа, они придут снизу, а не будут навязаны нам сверху усилиями кооперации крупных холдингов и продюсерских центров. Артисты вроде alyona alyona — это только "первые ласточки" этой тенденции. 2020-й в этом плане еще не будет поворотным, а вот до 2021-го ландшафт украинской музыкальной сцены может измениться очень сильно", — прогнозирует Вареница.