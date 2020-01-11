Что ждет концертный рынок Украины в 2020 году — говорят организаторы

Украинские промоутеры обещают насыщенный музыкальными событиями год и планируют повысить планку качества.

После двухлетнего кризиса Украина наконец окончательно вернулась на мировую концертную карту. К нам начали возвращаться артисты, которые отменяли свои выступления в 2013-14 годах, менеджеры крупных артистов больше не отказываются ехать в Украину из-за политической или безопастностной обстановки в стране. Так что же ждет зрителей в будущем? Украинский онлайн-журнал о музыке "Слух" расспросил промоутеров и организаторов о тенденциях и будущем украинского концертного рынка.

Полный текст интервью с украинскими музыкальными промоутерами и организаторами вы можете прочитать на сайте онлайн-журнала "Слух".

Если говорить об общих трендах, которые сложились сегодня в украинской концертной индустрии, то она продолжает расти. Все больше людей готовы отдавать свои деньги за концерты, все больше артистов инвестируют в качество своих шоу. Это спровоцировало и сопутствующий рост индустрии: появились технические и человеческие ресурсы для создания более сложных постановок, улучшились квалификационные навыки вовлеченных в работу индустрии профессионалов. "2019 дал четкое понимание, что мы достигли международного уровня. И с этой мыслью нужно свыкнуться, перестать считать, что где-то лучше. Вся техническая база, которая есть в мире, сейчас есть в Украине", — говорит основатель компании Alight Владимир Андрусишин.



MONATIK на сцене СК "Олимпийский"

Однако, по словам руководителя Concert.ua Дмитрия Феликсова, темпы роста концертного рынка замедляются — и причин для этого несколько. "Это прежде всего вопрос инфраструктуры. Плюс-минус десяток концертов в год могут добавляться на площадках на 1000-10000 людей, но это коренным образом не отражается на совокупной динамике. Вторая причина — средняя цена билета. Она замедлила рост и вышла на +/- 800 грн за билет в среднем по рынку. При этом цена на большие концерты зарубежных артистов достигает $ 70 (~ 1650 грн) за билет, что соответствует докризисному периоду ", — объясняет Феликсов.

Увеличилось количество концертов западных артистов — в первую очередь потому, что предвзятой осторожности относительно выступлений в нашей стране уже нет. Однако, по словам основательницы концертного агентства Pop Corn CA Лидии Клов, проблемным остается посещаемость: у зрителя нет денег на то, чтобы посещать большинство концертов, а рентабельность концертного бизнеса не дает снизить цены на билет.

"Очевидно, что в 2019-м концертная индустрия вплотную приблизилась к необходимости решения насущных проблем отрасли — развития инфраструктуры, вопросам налогообложения и несоответствия закона о гастрольной деятельности реалиям рынка. Открытый диалог с представителями власти по проблематике отрасли является главной тенденцией с профессиональной точки зрения — это те факторы, которые остаются без внимания среднестатистического потребителя, но формируют систему координат индустрии в целом ", — объясняет Лидия Клов.



Interpol в Киеве, организатор - Рор Corn CА

Если же говорить с точки зрения зрителя, то у него стало вариантов для выбора, а вот украинские промоутеры теперь наоборот оказались в ситуации еще большей конкуренции, чем до кризиса, считает организатор фестиваля Zaxidfest Яков Матвийчук. "Раньше нужно было конкурировать с другими видами отдыха, а сейчас бывает так, что две большие группы с пересекающейся аудиторией выступают в один день в Киеве. Надо понимать, что мы не Нью-Йорк. Массовый посетитель еще не готов платить за все ивенты, которые предлагают ему промоутеры. Отсюда — финансовые потери на многих проектах, которые должны зарабатывать. Конечно, на топовые имена будут ходить и так. Но музыка — это не только то, что набирает миллионы просмотров ", — говорит Матвийчук.

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По словам Дмитрия Феликсова, с одной стороны наметилась тенденция "стадионов украинских артистов": после успеха MONATIK на "Олимпийском, ту же высоту решили взять и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. И это касается не только Киева — Оля Полякова собрала стадион во Львове, Макс Барских собирается покорить стадион в Одессе.

Однако опасностью для украинских артистов могут стать их коллеги из стран СНГ. "Украинский зритель ностальгирует, и успех концертов Любови Успенской это подтверждает. Если представить, что для многих артистов из бывшего СССР не было бы ограничений на въезд, то свободных дат на площадках не осталось бы", — говорит руководитель Concert.ua.

Нельзя не заметить, что за последние годы возросло количество и масштаб летних фестивалей. Однако эксперты утверждают: в ближайшее время не стоит ожидать, что их лайнапі приблизятся к европейским. "Фестивале не станут у нас в стране такими, как во всем мире, пока мы не начнем жить, как во всем мире. Невозможно привозить в Украину артистов номер один, пока люди не смогут позволить себе купить билет за 200 евро. Пока фестивали Atlas Weekend и UPark — это максимум для Украины. И не надо обижаться на организаторов, что они кого-то не того привозят. Лучше их поблагодарить", — говорит Владимир Андрусишин.