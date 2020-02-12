День Святого Валентина: Куда пойти в Киеве в День Влюбленных

14 февраля украинцы вместе со всем миром будут праздновать День Святого Валентина. Афиша 24 подготовила для вас специальную тематическую подборку событий в Киеве – список мероприятий, которые вы можете посетить вместе с дорогим вам человеком.

Концерт одной из самых романтических украинских групп "Крихітка", танцы до утра в стиле золотой эпохи диско от Тодда Терье, джаз и коктейли в Парковом и влюбленный Париж от финалистки "Голоса страны" Натали Пичкур. Если вы до сих пор не определялись, куда пойти со своей второй половинкой в ​​самый романтичный день года, эта тематическая подборка от Афиша 24 именно для вас.

Читайте также: Что подарить парню на День святого Валентина: идеи на 14 февраля, которые понравятся любимому

Кстати, специально ко Дню Влюбленных Concert.ua подготовил праздничные скидки почти на 200 событий – концерты, театральные представления, фестивали и клубные вечеринки. Купить акционные билеты можно до 15 февраля включительно.

Куда пойти на День святого Валентина в Киеве

Cirque du Soleil. Crystal

Когда: 14 февраля, 15:00

Где: Дворец Спорта (пл. Спортивная, 1)

Стоимость билетов: от 999 грн, в продаже на Concert.ua

Один из вариантов действительно сказочного свидания (или хорошо проведенного времени всей семьей) — легендарный Cirque du Soleil в Киеве с масштабным ледовым шоу Crystal. Это новая программа цирка, представленная в мае 2019 года. Зрителей ждет незабываемое путешествие в компании очаровательной главной героини шоу и более 40-ка талантливых артистов. Красивая музыка, потрясающие визуальные эффекты, профессиональные постановки трюков, от которых перехватывает дыхание — это все волшебный мир Crystal.

Продолжительность шоу — 2,5 часов с антрактом. Вход для детей до 5 лет (без предоставления отдельного места, при наличии копии документов, подтверждающих возраст) — бесплатно. Дети от 14 лет могут прийти на шоу без сопровождения взрослых.

Джаз и коктейли в Парковом

Когда: 14 февраля, 19:00

Где: КВЦ Парковый (Парковая дорога, 16а)

Стоимость билетов: от 250 грн, в продаже на Concert.ua

День Святого Валентина в КВЦ Парковый — это волшебный вечер, наполненный музыкой от крутого музыкального проекта из Парижа и лучших украинских джазменов. А еще это вкусные коктейли, танцы и, конечно, романтическая атмосфера.

В Киев приедут представители французской новой волны Lucien & The Kimono Orchestra из Парижа, которые играют французский поп и джаз-фанк и являются завсегдатаями европейских музыкальных фестивалей. Кроме того, для гостей сыграет киевский проект Smooth Operation. В его составе — молодые и энергичные джазмены, которые устроят настоящий музыкальный праздник на сцене.

Крихітка

Когда: 14 февраля, 19:00

Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)

Стоимость билетов: от 1500 грн, в продаже на Concert.ua

Первый большой концерт самой романтичной украинской группы за последние три года. За это время соскучились и поклонники, и сами музыканты. В жизни участников "Крихітки" за эти три года произошло немало изменений и событий. И они охотно поделятся с вами новыми впечатлениями и опытом — и конечно, новыми песнями.Группа была основана в 2007 году после распада коллектива "Крихітка Цахес". В 2009 году "Крихітка" подарила поклонникам альбом "Рецепт" — грандиозный прорыв в украинской женской лирике. А последний раз коллектив поразил аудиторию треком "Без імені", который посвящен волонтерам.

Читайте также: Что подарить девушке на Валентина: 10 интересных и оригинальных идей

Todd Terje

Когда: 14 февраля, 22:00

Где: HC HALL (пр-т Освободителей, 1)

Стоимость билетов: 600 грн, в продаже на Concert.ua

Легендарный Тодд Терье приезжает в Киев и возвращает "золотую эпоху диско", теплых пляжей и чиллових коктейльных вечеринок. За всю свою карьеру, которая продолжается без малого 20 лет, Терье выпустил всего один альбом. Зато какой! It's Album Time вышел в 2014 году, стал пластинкой года по версии Pitchfork, Spin, Resident Advisor, NME, и Q. На одном из треков даже спела легенда рок-музыки — Брайан Ферри.

Музыка, которую создает Терье, привлекает всех — от любителей транса до фанатов рок-музыки. Музыкант документирует в своих треках очень важную для танца эмоцию — счастье без оглядки на то, что происходит вокруг слушателя.

ПРОЛЮБОВЬ

Когда: 14 февраля, 19:00

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость билетов: от 450 грн, в продаже на Concert.ua

Большой праздничный концерт ко Дню всех влюбленных, участники — лирические украинские группы Друга Ріка, Скрябин и LETAY.

Друга Ріка уже давно снискали славу главных рок-романтиков. Под их песни "Вже не сам" и "Так мало тут тебе" многие переживал влюбленности, а под "Три хвилини" встречались и расстались навсегда. Скрябин — рок-группа, для которых любовь — это чувство к музыке, к Родине и к родным. А еще Скрябин — это наша общая любовь к Кузьме. Сейчас песни Андрея Кузьменко в составе группы выполняет Yurcash. LETAY — тот самый парень, который покорил зрителей Нацотбора "Евровидение-2019" экспериментальным театрализованным номером и романтическим песенным исполнением "Мила моя".

Вечер влюбленных

Когда: 14 февраля, 19:00

Где: Signal Event Hall (ул. Жилянская, 97)

Стоимость билетов: от 520 грн, в продаже на Concert.ua

Здесь в самый романтичный вечер года при любой погоде состоится ваше волшебное свидание, которое подарит невероятные впечатления и останется в памяти надолго. Если вы планируете сказочный сюрприз для любимого человека, то это отличный вариант. Ведь здесь вас встретит романтическая живая музыка саксофона и бокалы с игристым вином. А потом вы окунетесь в сказочный мир танца, музыки и картин, который расскажет невероятную историю чувственной любви, испытаний и страсти. Это хореографическое представление от театра современного танца OSDC не оставит равнодушными никого и подарит действительно романтичный и искренний вечер для всех влюбленных сердец.

Читайте также: День святого Валентина: история возникновения праздника 14 февраля

Наталья Пичкур. "Париж. История любви "

Когда: 14 февраля, 20:00

Где: Freedom Hall (ул. Фрунзе, 134)

Стоимость билетов: от 375 грн, в продаже на Concert.ua

Финалистка шоу "Голос Страны" Натали Пичкур представит в этот вечер прекрасную историю любви в лучших хитах романтической Франции. Любовь, страсть и музыка — в одном вечере. Встречайте новую пронизанную парижской романтикой концертную программу Натали Пичкур "Париж. История любви". Уникальные вокал певицы и ее шарм перенесут вас в сердце романтичного города в мире — Париж.

Приятным дополнением станут выступления творческого шоу-балета Jazz Ballet Kiev. Эти ребята не первый год участвуют в крупнейших музыкальных фестивалях страны и мира. Они в совершенстве овладели языком танца, и создадут атмосферу, в которой вы буквально каждой клеточкой тела почувствуете любовь, парящую в воздухе.

Stand Up Клуб

Когда: 14 февраля, 19:00

Где: Центр культуры и искусства НАУ (пр-т Космонавта Комарова, 1)

Стоимость билетов: от 150 грн, в продаже на Concert.ua

Все мужчины прекрасно знают, что первый шаг на пути к сердцу женщины — это заставить ее улыбнуться. Поэтому совместный поход на юмористическое шоу — отличный вариант для Дня Святого Валентина. Тем более в этот день в ЦКМ НАУ соберутся лучшие комики страны.

Резиденты Stand Up Клуба: Бекир Мамедов — крымский татарин и киевский романтик, победитель шоу "Рассмеши комика", автор Студии "Квартал 95"; Николай Зырянов — один из лучших стендаперов Днепра, победитель "Рассмеши комика"; Никита Шевчук — ведущий утреннего радио-шоу, победитель шоу "Рассмеши комика", участник легендарной команды КВН "Одесские манси", Денис Кораблев — участник телевизионных программ "Комик на миллион", "Стендапер" и Comedy Club Украина; Настя Дерская — многократный победитель "Рассмеши комика", победитель Стендап Фестиваля в Одессе 2019 года.

Kyivstoner. Сольный концерт для всех за...ных

Когда: 14 февраля, 19:00

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов 37-41)

Стоимость билетов: от 400 грн, в продаже на Concert.ua

Если же у вас вообще нет никакого желания праздновать День Влюбленных, бывший участник группы "Грибы", тот самый парень с Instagram с почти 1.5 млн подписчиков рэпер Kyivstoner прокачает Atlas в День всех за ... ных. Вас ждет театр абсурда и "движуха без печали", сториз с которой можно показать только близким друзьям. Ведь Kyivstoner за словом в карман не полезет и сделает лучшее шоу благодаря острому юмору и песням, которые стали уже любимыми. Кстати, за время сольной карьеры рэпер уже успел выпустить три альбома "Хайпаголик", "Хайпаголик 2" и "Banger", с которыми активно гастролирует по Украине и за ее пределами. Поэтому треков ему хватит на весь вечер — идеальная альтернатива празднованию Дня Святого Валентина.