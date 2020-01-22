Димаш Кудайберген отправляется европейский тур: концерт в Киеве — 11 марта

В Украине певец из Казахстана с уникальным голосом в шесть октав выступит впервые. Дебют состоится на самой большой крытой концертной площадке страны — в киевском Дворце спорта.

Когда: 11 марта 2020 года, 19:00

Где: Дворец спорта (пл. Спортивная, 1)

Стоимость билетов: от 700 грн, в продаже на Concert.ua

Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал полный список городов своего большого тура по Европе. В графике артиста — Латвия, Украина, Россия, Чехия, Германия и Беларусь. Сама афиша мероприятий появилась на Instagram-странице исполнителя.

В Украину Димаш Кудайберген приедет впервые — и сразу на большую площадку. Сольный концерт исполнителя состоится 11 марта в Киеве во Дворце спорта. Что не удивительно, ведь уникальным голосом в шесть октав певец покоряет многотысячные стадионы, а билеты на его концерты разлетаются с впечатляющей скоростью.

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Совсем недавно Димаш получил награду как самый лучший певец Китая, а в его фан-клубе — голливудские звезды Дрю Бэрримор и Джеки Чан. Сейчас Димаш активно работает над своей международной карьерой — и в первую очередь речь идет об Азии. Недавно молодой артист распрощался с российским композитором Игорем Крутым и начал сотрудничество с известным южнокорейским продюсером Сонг Кван-сиком.