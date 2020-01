В Украину впервые приедут короли американского хоррора Ice Nine Kills: 27 мая, Bel etage

Киев бостонские металкор-музыканты посетят в рамках масштабного The American Nightmare Tour.

Когда: 27 мая, 19:00

Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)

Стоимость: от 899 грн, в продаже на Concert.ua

Известная американская металкор-группа Ice Nine Kills объявили дату и место своего первого украинского концерта — Киев, 27 мая, клуб Bel etage. К нам музыканты привезут свой свежий релиз — пятый студийный альбом The Silver Scream.

Вдохновили на запись The Silver Scream — так же, как и в случае с предыдущими альбомами группы — разнообразные фильмы ужасов: "Пятница, 13", "Техасская резня бензопилой", "Кошмар на улице Вязов" и другие. Релиз высоко оценили музыкальные критики и поклонники Ice Nine Kills — The Silver Scream вошел в пятерку сразу двух чартов Billboard: Top Hard Rock Albums и Top Rock Albums.

Кто такие Ice Nine Kills?Ice Nine Kills — американская металкор-группа из Бостона, сформированная в 2002-м году. Название происходит от вымышленной вещества ice-nine из научно-фантастического романа Курта Воннегута "Колыбель для кошки". Сначала музыкальный стиль группы скорее был похож на ска-панк, однако впоследствии Ice Nine Kills все больше углублялись в тяжелую музыку.

На сегодняшний день группа выпустила пять студийных альбомов: Last Chance to Make Amends, Safe Is Just a Shadow, The Predator Becomes the Prey, Every Trick in the Book и The Silver Scream.