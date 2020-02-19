"Друга Ріка" сыграет уникальный концерт к 15-летию своего самого хитового альбома

Именно в альбом "Рекорди" вошли такие хиты группы, как "Так мало тут тебе", "П'ю з твоїх долонь", "Три хвилини", "Відчиняй" и другие. И музыканты обещают сыграть его полностью!

Когда: 7 марта 2020 года

Где: Atlas (ул. Сечевых стрельцов, 37-41)

Стоимость билетов: от 500 грн, в продаже на Concert.ua

Музыканты украинской рок-группы "Друга Ріка" решили с размахом отпраздновать 15-ю годовщину своего важнейшего альбома "Рекорди". 7 марта группа отыграет специальный концерт, во время которого немало песен с этого альбома будут исполнены впервые за многие годы.

"По количеству хитов "Рекорди" могут потягаться разве что с "Пірамідой". Но если о последнем альбоме свое слово скажет время, то хиты «Рекордов» — уже долгожители. Они остаются актуальными на протяжении 15 лет, и ни один концерт без них не обходится", – говорит фронтмен "Другої Ріки" Валерий Харчишин. И обещает – во время этого по-настоящему уникального концерта музыканты сыграют все песни из альбома.

Слушать Друга Ріка – Так мало тут тебе:

"Так мало тут тебе", "П’ю з твоїх долонь", "Три хвилини", "Відчиняй" — они были настолько форматными и радийными, что затмили более концептуальные и непростые. "Сам собі острів", "Шоу", "Падали" и "Секс на драйв" мы играли очень редко. Тогда они были сложными, как для исполнения, так и для восприятия. Это песни "второй волны". Они гораздо медленнее поселяются в сердце или голове, потому усваиваются организмом на уровне нового рефлекса. Это и есть настоящая, хоть для рядового слушателя — другая, "Друга Ріка"

- Валерий Харчишин.

Слушать Друга Ріка – Рекорди:

Третий альбом группы "Друга Ріка" – "Рекорди" вышел 25 апреля 2005 года. Диск стал "золотым", а сингл "Так мало тут тебе" 32 недели продержался на главных позициях в украинских хит-парадах. Пластинка была абсолютным лидером по количеству хитовых композиций, а также первой официальной работой группы с клавишником Сергеем "Шурой" Герой.

Треклист Друга Ріка – Рекорди: