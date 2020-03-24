Джамала сыграет онлайн-концерт во время карантина

Уже несколько дней певица "разогревается" каверами на хиты других исполнителей – и вот сегодня наконец она исполнит онлайн любимые композиции своих поклонников.

Когда: 11 апреля 2020 года

Где: Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4)

Стоимость билетов: от 790 грн, в продаже на Concert.ua

Уже сегодня, 24 марта, в 19:00 певица Джамала порадует поклонников "карантинным" онлайн-концертом. Трансляция состоится на Instagram-странице артистки. По ее словам, сегодня она будет исполнять композиции, о которых больше всего просили фанаты.

Именно в эти непростые моменты хочется делиться с вами положительной энергией и песням, которые я писала в разные моменты моего творческого пути. Я уже выбрала треклист. Сразу скажу, что спеть все невозможно, но буду стараться делиться с вами музыкой и яркими эмоциями. Очень хочется, чтобы мы все быстро победили этот вирус. Оставайтесь дома, придерживайтесь дисциплины.

– Джамала

Сейчас беремменная уже во второй раз Джамала находится дома в изоляции, однако не забывает о своих поклонниках и радует их каверами на песни других исполнителей. "Что могут делать музыканты во время карантина? Играть музыку, которая вдохновляет ", – утверждает певица. В частности, она уже выложила в соцсети кавер на саундтрек к последнему фильму легендарной "Бондианы" No Time to Die Билли Айлиш.

Смотреть Джамала – No Time to Die:

"Все мы связаны, все мы в кругу, все мы зависим друг от друга, хотим мы того или нет. Нам остается не терять позитив! " – подписала Джамала свой кавер на песню Post Malone – Circles.

Смотреть Джамала – Circles:

Третий кавер певица записала на песню Beyoncе из мультфильма "Король Лев" – и впервые спела на языке суахили. "Лучшее, что мы можем сейчас сделать – поверить в чудеса! В этой песне очень глубокие слова. Она о том, что когда мы проснемся и потеряем надежду, мы обязательно найдем друга. И скажем ему: "я обязательно увижу тебя еще", – написала Джамала.

Смотреть Джамала – Otherside:

А уже 11 апреля в киевском Caribbean Club победительница Евровидения 2016 устроит живой камерный концерт "для своих". "Свои" – это и название пластинки, в которую вошли записанные в сотрудничестве с другими популярными артистами треки. В частности дуэтные композиции с группой Cape Cod, репершей Alyona Alyona, исполнителями Jah Khalib, Дмитрием Авксентьевым, Morphom, The Erised, Vanek Foundation, ДахаБраха, Pianoбой и коллективом Бумбокс.