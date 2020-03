Фестиваль Atlas Weekend назвал хедлайнера второго дня

Эти звезды электронной сцены отличились сотрудничеством с Martin Garrix, David Guetta, Coldplay и Lady Gaga. А еще фестивальный сет станет их первым выступлением в Украине.

Когда: 7-12 июля 2020 года

Где: ВДНХ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость: от 1300 грн, в продаже на Concert.ua

Главную сцену фестиваля Atlas Weekend 8 июля закроют топовые электронные музыканты Dimitri Vegas & Like Mike. В 2019 году их признали лучшими диджеями в мире по версии авторитетного издания TopDJ Mаgazine.

Dimitri Vegas & Like Mike – греко-бельгийский дуэт, в состав которого входят братья Димитрий и Майкл Тивайоса. Они амбассадоры и авторы нескольких гимнов фестиваля электронной музыки Tomorrowland, обладатели множества наград и основатели собственного лейбла Smash The House. Кроме того, в резюме братьев – коллаборации с другими выдающимися электронными музыкантами Martin Garrix, Steve Aoki, David Guetta и сотрудничество с поп-звездами Coldplay, Lady Gaga и The Weekend. А их собственный сингл Higher Place десять недель подряд возглавлял Billboard Dance Chart.

Смотреть видео Dimitri Vegas & Like Mike feat. Ne-Yo – Higher Place:

Таким образом, Dimitri Vegas & Like Mike стали уже четвертым хедлайнером Atlas Weekend 2020. Как сообщалось ранее, в остальные дни главную фестивальную сцену возглавят Placebo, Twenty One Pilots и A$AP Rocky.

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНХ с 7 по 12 июля. Среди других уже объявленных артистов фестиваля – alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit, Tom Grennan, Of Monsters And Men, Within Temptation, Guano Apes, Tom Walker и другие.