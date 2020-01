Фестиваль Atlas Weekend объявил нового участника

В Киев приедет соавтор Майли Сайрус.

Atlas Weekend продолжает анонсировать лайнап этого года — на фестивале выступит финская поп-певица и автор ALMA. Кроме сольного творчества 23-летняя певица известна также как соавтор последнего релиза американской поп-звезды Майли Сайрус.

Музыкальная карьера ALMA (Альма-София Миеттинен) началась в 2013 году с участия в финском вокальном телешоу Idol. Уже первый сингл певицы под названием Karma постиг успех. Сегодня же ALMA имеет более чем 300 миллионов прослушиваний на Spotify и десятки миллионов просмотров в Youtube.

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНХ с 7 по 12 июля. На сегодняшний день фестиваль уже объявил нескольких участников. Среди них — одна из самых популярных групп мира Twenty One Pilots, рэпер A$AP Rocky, а также alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Of Monsters and Men, Within Temptation, AnnenMayKantereit и другие.

Билеты и абонементы на фестиваль можно купить на Concert.ua.