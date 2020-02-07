Фрик-кабаре Dakh Daughters выступит на Atlas Weekend

Театральной магии этих девушек невозможно сопротивляться, каждое их выступление – потрясающий перформанс.

Когда: 8-12 июля 2020 года

Где: ВДНХ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость: от 3200 грн, в продаже на Concert.ua

В этом году на Atlas Weekend 2020 нас ожидает самобытный театральный перформанс от фрик-кабаре Dakh Daughters. Это уже вторые представители киевского театра "Дах" на фестивале – ранее организаторы сообщали о выступлении украинской этно-хаос группы DakhaBrakha.

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Dakh Daughters – украинское фрик-кабаре, созданное театральным режиссером Владиславом Троицким. Популярность группа получила летом 2013 года благодаря видеоклипу "Rozy/Donbass", в котором объединены 35-й сонет Шекспира, украинские народные песни и нарочито театральный пафос. Да и вообще Dakh Daughters используют в своих перформансах тексты Иосифа Бродского, Тараса Шевченко, Леси Украинский, Чарльза Буковски, Михаила Семенко, Юрия Андруховича и других украинских и зарубежных поэтов. Спектакли проходят на разных диалектах украинского, английском, французском, русском, немецком языках, причем девушки играют на различных музыкальных инструментах: контрабасе, виолончели, фортепиано, маракасах, гитаре, скрипке, барабанах, ксилофоне, аккордеоне, губной гармонике и бубне.

Смотреть видео Dakh Daughters – Rozy/Donbass:

Туры Dakh Daughters расписаны на много месяцев вперед – фрик-кабаре хорошо известно за пределами Украины, особенно во Франции. Дебютный альбом IF вышел в ноябре 2016 года. Самый свежий на сегодня релиз – второй альбом Air (2019).

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНХ с 7 по 12 июля. Сегодня фестиваль уже объявил нескольких участников. Среди них – Placebo, Twenty One Pilots, A $ AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit и другие.