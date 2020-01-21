Группа "Нервы" едет в юбилейный тур по Украине: подробности, даты, билеты

К 10-й годовщине Женя Мильковский с музыкантами готовят большую праздничную программу. Они сыграют ее в Харькове, Днепре, Одессе, Киеве и Львове.

В 2020 году группа "Нервы" отмечает свое 10-летие с большим размахом — музыканты собираются сыграть более 60 концертов в странах СНГ. На днях они наконец опубликовали полный украинский юбилейный тур. Итак, в сентябре группа "Нервы" приедет с концертами в Харьков, Днепр, Одессу, Киев и Львов. Билеты на концерт 9 сентября в Киеве в клубе ЮБК уже в продаже на Concert.ua.

За 10 лет "Нервы" проехали на своем фирменном автобусе вдоль и поперек страны СНГ и Европу — и почти каждый концерт был аншлаговым. У группы вышло шесть альбомов, последний из них — "Слэм и депрессия" (2019) — прослушали более 10 миллионов человек. Их песни звучат в сериалах, а сама группа имеет не одну музыкальную премию.

Свой первый юбилей группа собирается отметить очень громко. Женя Мильковский обещает появиться в неожиданном амплуа. Все хиты, крутые аранжировки и любимые песни — не пропустите возможность отпраздновать вместе с группой ее день рождения.