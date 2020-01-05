Группа Five Finger Death Punch выпустила новую мощную песню

Уже 14 января культовые рокеры выступят в киевском Дворце Спорта.

Легендарная американская грув-метал группа Five Finger Death Punch презентовала новый сингл под названием Full Circle. Это уже вторая новая песня, выданная рокерами накануне выхода их восьмого студийного альбома F8, который выйдет 28 февраля. И уже сейчас понятно, что Full Circle будет потрясающе звучать в лайвах будущего тура.

Песня Full Circle — призыв быть свободным в своих мыслях и взглядах и одновременно с этим — понимание неспособности изменить мир. По словам вокалиста Five Finger Death Punch Айвена Муди, будущий альбом — это своеобразная хроника взлетов и падений на его пути к трезвости. "Для меня эта пластинка — отпущение грехов. Все, что я делал в своей жизни, привело меня к этому мгновению", — говорит Муди.

Уже через несколько дней Five Finger Death Punch отправятся в европейский тур, и первая остановка — Киев. 14 января 2020 года всемирно известные гиганты модерн-рока и метала, обладатели четырех платиновых и шести золотых пластинок обещают взорвать своей энергией Дворец спорта.

Билеты на Five Finger Death Punch в Киеве доступны на Concert.ua.