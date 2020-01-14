Группа KAZKA объявила тур по городам Украины

Сразу после концерта в Киеве музыканты посетят Сумы, Харьков, Днепр и Полтаву.

Поп-группа KAZKA отправится во всеукраинский тур в поддержку нового альбома NIRVANA. Полное расписание сольных выступлений группы появилось на страницах в соцсетях.

Сразу после большого концерта в киевском Дворце спорта, который состоится 4 марта, KAZKA посетит 28 городов Украины. "Мы представим наш новый альбом и исполним песни, которые вы уже давно знаете и любите. Это будет невероятное шоу", – обещают музыканты.

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В Киеве KAZKA обещает представить зрителям новую потрясающую программу. По словам артистов, новый альбом NIRVANA – это новый этап музыкального, духовного и эмоционального развития группы.

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