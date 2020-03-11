Группа Kazka отменила тур по Украине

В рамках тура музыканты должны были посетить 28 украинских городов, однако решили перенести концерты на более благоприятное для этого время.

Из-за эпидемической ситуации в стране и рекомендации по ограничению массовых мероприятий украинская поп-группа Kazka приняла решение об отмене тура в поддержку нового альбома. По словам музыкантов, они очень тщательно готовились к своему большому сольному концерту в Киеве, который состоялся 4 марта во Дворце спорта, и собирались привезти большое NIRVANA The Show в 28 городов Украины, однако вынуждены перенести гастроли "на более благоприятное время".

Такое решение было принято нашей командой прежде всего с заботой о здоровье зрителей и участников коллектива и по рекомендации Министерства здравоохранения Украины по организации и посещению мероприятий массового сбора людей,

– Kazka

Все указанные на афише концерты – перенесены.

Однако поклонникам группы не стоит расстраиваться раньше времени – концерты обязательно состоятся, а приобретенные билеты остаются действительными. Информацию о новых датах представители группы сообщат позже.