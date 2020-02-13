Группа "Крихітка" выпустила новую песню – первую за 5 лет

Музыканты активно готовятся к сольным концертам в Киеве и Львове, а также работают над записью новой пластинки.

Когда: 14 февраля, 19:00

Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)

Стоимость билетов: от 700 грн, в продаже на Concert.ua

Группа "Крихітка" полноценно возвращается. На днях музыканты презентовали новую песню "Бурштин" – и это первый с 2015-го года релиз группы. Как рассказала фронтвумен "Крихітки" Саша Кольцова, "Бурштин" – первый сингл будущего альбома, над которым сейчас работает группа. Послушать новую композицию можно прямо сейчас.

Слушать Крихітка – Бурштин:

"Мне было бы очень интересно услышать, что скажет слушатель, потому что мне кажется она (песня "Бурштин" – ред.) очень однозначная. То, с чем я сравниваю "Бурштин", тоже очень однозначно. Не знаю, будет ли она иметь успех – тут важно попасть в настроение общества. Мне кажется, что это слишком личная история, но она очень хорошо вписывается в наш репертуар", – поделилась ожиданиями Саша Кольцова.

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Сейчас "Крихітка" готовится к своему большому сольному концерту в Киеве 14 февраля – первому за три года, потом музыканты сыграют сольник во Львове. Кроме того, у группы большие планы на фестивальное лето, однако на каких именно фестах она будет выступать, пока неизвестно. "Конечно, нужно собраться с силами. Очень хорошо, что коллектив продолжал репетировать все это время. У нас было всего несколько месяцев интенсивных репетиций”, – рассказала Саша Кольцова.