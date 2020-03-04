Группа "Один в каное" анонсировала дополнительный концерт в Киеве

Теперь музыканты начнут свой большой украинский тур с полностью распроданного Октябрьского дворца – и завершат его еще одним концертом в Киеве.

Украинская инди-группа "Один в каное" сыграет еще один концерт в киевском Октябрьском дворце 24 апреля. Билеты на предварительно анонсированную дату 18 марта полностью распроданы.

Многие из вас писали о том, что билетов не хватило всем желающим. С радостью сообщаем о дополнительном концерте, который состоится 24 апреля в Октябрьском Дворце,

– Один в каное.

С киевского солд-аута 18 марта группа начнет большой всеукраинский тур, посвященный своему десятилетию. За эти годы "Один в каное" стали настоящим феноменом украинской сцены, ведь без всякого промо, продюсеров и имея только один альбом все это время собирают полные залы по всей стране и за ее пределами.

Расписание украинского тура Один в каное:

Смотреть видео Один в каное – У мене немає дому:

Группа "Один в каное" была основана в 2010 году во Львове. В состав коллектива входят вокалистка Ирина Швайдак, гитарист Устим Похмурский и барабанщик Игорь Дзиковский. Музыканты выступали в Чехии, Франции, Англии, Беларуси, Польши, участвовали во многих фестивалях. За 10 лет они выпустили только одну пластинку, в которую вошли 25 композиций, как результат пятилетних поисков вечных смыслов. В 2019 году "Один в каноэ" представил первый официальный клип на песню "У мене немає дому", который стал сверхпопулярным и набрал более 4 миллионов просмотров на YouTube.