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Группа "Один в каное" анонсировала дополнительный концерт в Киеве

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Один в каное / Facebook

Теперь музыканты начнут свой большой украинский тур с полностью распроданного Октябрьского дворца – и завершат его еще одним концертом в Киеве.

Украинская инди-группа "Один в каное" сыграет еще один концерт в киевском Октябрьском дворце 24 апреля. Билеты на предварительно анонсированную дату 18 марта полностью распроданы.

Многие из вас писали о том, что билетов не хватило всем желающим. С радостью сообщаем о дополнительном концерте, который состоится 24 апреля в Октябрьском Дворце,
– Один в каное.

С киевского солд-аута 18 марта группа начнет большой всеукраинский тур, посвященный своему десятилетию. За эти годы "Один в каное" стали настоящим феноменом украинской сцены, ведь без всякого промо, продюсеров и имея только один альбом все это время собирают полные залы по всей стране и за ее пределами.

Расписание украинского тура Один в каное:

  • 18 марта – Киев, МЦКИ Октябрьский дворец (SOLD OUT)
  • 19 марта – Харьков, Дворец студентов НЮУ им. Ярослава Мудрого;
  • 21 марта – Полтава, Дворец досуга "Листопад";
  • 22 марта – Запорожье, Запорожская областная филармония;
  • 24 марта – Днепр, ДК Машиностроителей;
  • 25 марта – Кривой Рог, Криворожский театр драмы и музкомедии;
  • 26 марта – Одесса, Одесская филармония;
  • 27 марта – Николаев, "Юность";
  • 30 марта – Кропивницкий, Кировоградская областная филармония;
  • 31 марта – Кременчуг, Дворец культуры им. Петровского;
  • 1 апреля – Черкассы, Черкасская областная филармония;
  • 3 апреля – Винница, Дом офицеров;
  • 4 апреля – Ровно, Городской дом культуры;
  • 6 апреля – Луцк, Дворец культуры;
  • 8 апреля – Ужгород, Драмтеатр;
  • 11 апреля – Ивано-Франковск, Ивано-Франковская областная филармония;
  • 12 апреля – Черновцы, Черновицкая областная филармония;
  • 13 апреля – Львов, Национальный драмтеатр им. М. Заньковецкой;
  • 22 апреля – Житомир, Житомирская областная филармония;
  • 24 апреля – Киев, МЦКИ Октябрьский дворец (дополнительный концерт).

Смотреть видео Один в каное – У мене немає дому: 

Группа "Один в каное" была основана в 2010 году во Львове. В состав коллектива входят вокалистка Ирина Швайдак, гитарист Устим Похмурский и барабанщик Игорь Дзиковский. Музыканты выступали в Чехии, Франции, Англии, Беларуси, Польши, участвовали во многих фестивалях. За 10 лет они выпустили только одну пластинку, в которую вошли 25 композиций, как результат пятилетних поисков вечных смыслов. В 2019 году "Один в каноэ" представил первый официальный клип на песню "У мене немає дому", который стал сверхпопулярным и набрал более 4 миллионов просмотров на YouTube.

Теги: Новости Афиша поп-музыка Музыка Афиша Концерты
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