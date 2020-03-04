Группа "Один в каное" анонсировала дополнительный концерт в Киеве
Теперь музыканты начнут свой большой украинский тур с полностью распроданного Октябрьского дворца – и завершат его еще одним концертом в Киеве.
Украинская инди-группа "Один в каное" сыграет еще один концерт в киевском Октябрьском дворце 24 апреля. Билеты на предварительно анонсированную дату 18 марта полностью распроданы.
Многие из вас писали о том, что билетов не хватило всем желающим. С радостью сообщаем о дополнительном концерте, который состоится 24 апреля в Октябрьском Дворце,
– Один в каное.
С киевского солд-аута 18 марта группа начнет большой всеукраинский тур, посвященный своему десятилетию. За эти годы "Один в каное" стали настоящим феноменом украинской сцены, ведь без всякого промо, продюсеров и имея только один альбом все это время собирают полные залы по всей стране и за ее пределами.
Расписание украинского тура Один в каное:
- 18 марта – Киев, МЦКИ Октябрьский дворец (SOLD OUT)
- 19 марта – Харьков, Дворец студентов НЮУ им. Ярослава Мудрого;
- 21 марта – Полтава, Дворец досуга "Листопад";
- 22 марта – Запорожье, Запорожская областная филармония;
- 24 марта – Днепр, ДК Машиностроителей;
- 25 марта – Кривой Рог, Криворожский театр драмы и музкомедии;
- 26 марта – Одесса, Одесская филармония;
- 27 марта – Николаев, "Юность";
- 30 марта – Кропивницкий, Кировоградская областная филармония;
- 31 марта – Кременчуг, Дворец культуры им. Петровского;
- 1 апреля – Черкассы, Черкасская областная филармония;
- 3 апреля – Винница, Дом офицеров;
- 4 апреля – Ровно, Городской дом культуры;
- 6 апреля – Луцк, Дворец культуры;
- 8 апреля – Ужгород, Драмтеатр;
- 11 апреля – Ивано-Франковск, Ивано-Франковская областная филармония;
- 12 апреля – Черновцы, Черновицкая областная филармония;
- 13 апреля – Львов, Национальный драмтеатр им. М. Заньковецкой;
- 22 апреля – Житомир, Житомирская областная филармония;
- 24 апреля – Киев, МЦКИ Октябрьский дворец (дополнительный концерт).
Смотреть видео Один в каное – У мене немає дому:
Группа "Один в каное" была основана в 2010 году во Львове. В состав коллектива входят вокалистка Ирина Швайдак, гитарист Устим Похмурский и барабанщик Игорь Дзиковский. Музыканты выступали в Чехии, Франции, Англии, Беларуси, Польши, участвовали во многих фестивалях. За 10 лет они выпустили только одну пластинку, в которую вошли 25 композиций, как результат пятилетних поисков вечных смыслов. В 2019 году "Один в каноэ" представил первый официальный клип на песню "У мене немає дому", который стал сверхпопулярным и набрал более 4 миллионов просмотров на YouTube.