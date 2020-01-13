Группа Queen сыграет благотворительный концерт в Австралии

Все доходы от продажи билетов будут направлены на ликвидацию последствий пожара.

Queen и Адам Ламберт подтвердили свое участие в благотворительном концерте ради помощи пострадавшим от пожаров в Австралии. Мероприятие состоится 16 февраля в Сиднее. Об этом группа сообщила со своих страниц в соцсетях.

Также участие в благотворительном событии примут американский рок-певец Элис Купер и около двух десятков звезд австралийской сцены: Эми Шарк, Baker Boy, Гай Себастьян и другие. Сообщается, что в продажу поступит 70 000 билетов стоимостью 70, 85 и 100 долларов каждый. Все доходы от концерта будут направлены на ликвидацию последствий масштабных пожаров на континенте.

Ранее гитарист Queen Брайан Мэй сообщал, что легендарную группу просили "устроить благотворительный концерт или стать частью благотворительного концерта вроде Live Aid, чтобы попытаться помочь пострадавшим от пожара". Кроме того, уже через несколько недель Queen в составе Брайана Мэя, Роджера Тэйлора и вокалиста Адама Ламберта приедут в Австралию с запланированными ранее концертами.

В Украину Queen пока ехать не собираются, однако уже 10 апреля в киевском Дворце "Украина" состоится одно из самых грандиозных событий этой весны — шоу Queen Symphonic. Всех участников симфонического оркестра, к слову, лично прослушивал и утверждал сам Брайан Мэй.

Билеты на Queen Symphonic в Киеве доступны на Concert.ua онлайн.