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Группу Queen попросили повторить легендарный Live Aid ради пострадавших от пожаров в Австралии

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Фредди Меркьюри и Брайан Мэй во время выступления Queen на Live Aid / Фото из открытых источников

Музыкант и эко-активист Брайан Мэй шокирован масштабом гибели животных и не исключает возможность принять участие в благотворительном фестивале.

Гитаристу Queen Брайану Мэю и другим участникам группы предложили сделать благотворительный концерт в поддержку пострадавших от австралийских пожаров. Об этом 72-летний музыкант недавно рассказал во время встречи с представителем прессы, передает Mirror.

К нам обратились с просьбой устроить благотворительный концерт или стать частью благотворительного концерта вроде Live Aid, чтобы попытаться помочь пострадавшим от пожара,
— сказал Мэй.

По словам музыканта, сейчас они не могут ничего обещать, поскольку ситуация остается неопределенной. Однако уже через несколько недель Queen в составе Брайана Мэя, Роджера Тейлора и вокалиста Адама Ламберта приедут в Австралию с запланированными ранее концертами. До австралийского тура группы осталось совсем немного времени, и Мэй пообещал все же подумать, как именно они могут помочь пострадавшим.

Наиболее болезненной для легендарного гитариста, который также является эко-активистом и борцом за сохранение популяции ежей и запрет охоты на лис и барсуков в Великобритании, стала массовая гибель австралийских животных. "24 человека погибли, что само по себе трагедия, но полмиллиарда животных — это почти немыслимо! Вы наблюдаете за радикальным изменением дикой природы в Австралии. И это похоже на массовое вымирание, что ужасно", — говорит Мэй.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Can’t stop thinking about the tragic Australian fires. And feel so helpless. I have many family members in Australia, all of whom I’m hoping to see in a month’s time on our planned Australian tour. The young generation are involved in fighting the fires on Kangaroo Island. Respects. Thousands of good people lost their homes. 24 good folks lost their lives. And ... HALF A BILLION WILD ANIMALS burned to death in NSW alone ? Can it be true ? Almost unthinkable. And no end in sight ? What can we do ? We can pray. And we can put pressure on our leaders to prioritise the health of our planet rather than “The Economy”. It’s already too late for these creatures. We can only pray it’s not too late for the rest of our world. To all our Australian friends - we send love - and our prayers. Bri

Публикация от Brian Harold May (@brianmayforreal)

"Не могу прекратить думать о трагических австралийских пожарах. И чувствую себя таким беспомощным ... Что мы можем сделать? Мы можем молиться. И мы можем оказывать давление на наших лидеров, чтобы они отдавали приоритет здоровью нашей планеты, а не "экономике", — ранее писал музыкант в соцсетях.

Live Aid — международный благотворительный фестиваль, состоявшийся в 1985 году. Его целью был сбор средств для помощи пострадавшим от страшного голода в Эфиопии. Основной площадкой фестиваля стал лондонский стадион Уэмбли. На его сцену вышли Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Элтон Джон, Пол Янг, группы Queen, The Who, U2, Status Quo и другие. Открывали концерт принц Чарльз и принцесса Диана. Спутниковую телетрансляцию этого события в прямом эфире посмотрело около 1.9 миллиарда людей в 150-ти странах.

Выступление Queen на Live Aid считается одним из лучших фестивальных выступлений в истории мировой музыки. Биографический фильм "Богемская рапсодия", роль Фредди Меркьюри в котором исполнил Рами Малек, содержит почти полное легендарное выступление на Уэмбли, для которого построили точную копию сцены.

Общий вклад группы Queen в историю мировой музыки сложно переоценить. Даже после смерти Меркьюри их музыка продолжает свою жизнь — титулованной "королевской" группе посвящают рок-представления, балетные постановки и мюзиклы. Вечные хиты в исполнении симфонического оркестра, всех участников которого лично прослушивал и утверждал Брайан Мэй, вы сможете услышать в Киеве уже 10 апреля 2020.

Билеты на Queen Symphonic в Киеве доступны на Concert.ua онлайн.

 
Теги: Пожары в Австралии Афиша Концерты Музыка рок-музыка
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