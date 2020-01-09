Группу Queen попросили повторить легендарный Live Aid ради пострадавших от пожаров в Австралии

Музыкант и эко-активист Брайан Мэй шокирован масштабом гибели животных и не исключает возможность принять участие в благотворительном фестивале.

Гитаристу Queen Брайану Мэю и другим участникам группы предложили сделать благотворительный концерт в поддержку пострадавших от австралийских пожаров. Об этом 72-летний музыкант недавно рассказал во время встречи с представителем прессы, передает Mirror.

К нам обратились с просьбой устроить благотворительный концерт или стать частью благотворительного концерта вроде Live Aid, чтобы попытаться помочь пострадавшим от пожара,

— сказал Мэй.

По словам музыканта, сейчас они не могут ничего обещать, поскольку ситуация остается неопределенной. Однако уже через несколько недель Queen в составе Брайана Мэя, Роджера Тейлора и вокалиста Адама Ламберта приедут в Австралию с запланированными ранее концертами. До австралийского тура группы осталось совсем немного времени, и Мэй пообещал все же подумать, как именно они могут помочь пострадавшим.

Наиболее болезненной для легендарного гитариста, который также является эко-активистом и борцом за сохранение популяции ежей и запрет охоты на лис и барсуков в Великобритании, стала массовая гибель австралийских животных. "24 человека погибли, что само по себе трагедия, но полмиллиарда животных — это почти немыслимо! Вы наблюдаете за радикальным изменением дикой природы в Австралии. И это похоже на массовое вымирание, что ужасно", — говорит Мэй.

"Не могу прекратить думать о трагических австралийских пожарах. И чувствую себя таким беспомощным ... Что мы можем сделать? Мы можем молиться. И мы можем оказывать давление на наших лидеров, чтобы они отдавали приоритет здоровью нашей планеты, а не "экономике", — ранее писал музыкант в соцсетях.

Live Aid — международный благотворительный фестиваль, состоявшийся в 1985 году. Его целью был сбор средств для помощи пострадавшим от страшного голода в Эфиопии. Основной площадкой фестиваля стал лондонский стадион Уэмбли. На его сцену вышли Пол Маккартни, Дэвид Боуи, Элтон Джон, Пол Янг, группы Queen, The Who, U2, Status Quo и другие. Открывали концерт принц Чарльз и принцесса Диана. Спутниковую телетрансляцию этого события в прямом эфире посмотрело около 1.9 миллиарда людей в 150-ти странах.

Выступление Queen на Live Aid считается одним из лучших фестивальных выступлений в истории мировой музыки. Биографический фильм "Богемская рапсодия", роль Фредди Меркьюри в котором исполнил Рами Малек, содержит почти полное легендарное выступление на Уэмбли, для которого построили точную копию сцены.

Общий вклад группы Queen в историю мировой музыки сложно переоценить. Даже после смерти Меркьюри их музыка продолжает свою жизнь — титулованной "королевской" группе посвящают рок-представления, балетные постановки и мюзиклы. Вечные хиты в исполнении симфонического оркестра, всех участников которого лично прослушивал и утверждал Брайан Мэй, вы сможете услышать в Киеве уже 10 апреля 2020.

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