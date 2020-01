Кто такие Bob Moses и почему их концерт не стоит пропускать: 7 февраля, Bel etage

Номинация на Грэмми, сочетание техно и хауса с гитарной музыкой – это все о канадском дуэте Bob Moses, который уже 7 февраля сыграет клубный сет в Киеве.

Когда: 7 февраля 2020, 20:00

Где: Bel etage (ул. Шота Руставели, 16А)

Стоимость билетов: от 999 грн, в продаже на Concert.ua

Virus Music и Concert.ua вместе с онлайн-медиа СЛУХ продолжают историю совместных концертов. В 2019-м они привозили группу Rhye, а уже 7 февраля в киевском клубе Bel etage сыграет дуэт Bob Moses. Мы действительно не советуем пропускать их выступление – и вот почему.

Канадский электронный дуэт Bob Moses – это Том Хоуи и Джим Валланс. Познакомились они еще в школе: Джим играл на барабанах в метал-группе, а Том был панк-рокером.

Я видел его панк-группу. Они были ужасны. Но однажды произошел какой-то школьный сбор, где Том на акустической гитаре играл свои песни в стиле Джека Джонсона. И это было невероятно,

– вспоминает Джим Валланс

Поэтому будущее Тома Хоуи было определено: из панка он превратился в серьезного сонграйтер. А вот Джима Валланс на путь электронной музыки направил Moby со своим эпохальным альбомом Play. Джим был поражен тем, что эту музыку сделал один человек, а звучит она так, будто ее создала целая группа. Так он ушел из метала и стал транс и хаус-диджеем.

Оба музыканты переехали в Нью-Йорк в поисках лучшей судьбы – правда, отдельно друг от друга. И судьба снова свела их на автомобильном паркинге возле маркета в Бруклине – после этой встречи и родился проект Bob Moses. Название дуэта придумали продюсеры студии Scissor & Thread, где работали ребята – в честь Роберта Мозеса, "великого строителя" Нью-Йорка.

Слушать песню Bob Moses – Grace:

Дебютный альбом Hands to Hold появился в 2012 году, затем вышел и второй EP под названием Far from the Tree. И уже в 2014 году группа подписала контракт с Domino Records – лейблом Arctic Monkeys, Franz Ferdinand, Hot Chip и The Kills.

Дебютный лонгплей Bob Moses под названием Days Gone By вышел 18 сентября 2015. Песня Tearing Me Up стала наиболее популярной и даже номинировалась на премию Грэмми. Правда, в своей номинации ребята не выиграли, но в итоге премию получил ремикс на эту же песню от RAC.

Смотреть видео Bob Moses – Tearing Me Up:

Любитель техно Джим и любитель гитарной музыки Том действительно дополняют друг друга. Между ними существует настоящая химия: Валланс ответственный за ритм и монотонный тягучий техновайб, Хоуи – за мелодичную составляющую и вокальные хуки. Неудивительно, что Bob Moses любят как сторонники андеграунда, так и фанаты атмосферного техно. Они играют как на больших фестивалях вроде Coachella, Lollapalooza и Bonnaroo, так и в маленьких клубах.

Bob Moses может звучать, как захочет – электронно или в акустике. Так, осенью 2018 года группа выпустила свой второй полноформатный альбом в стиле дип-хаус – Battle Lines. А уже а уже в декабре 2019-го дуэт выпустил сборник Unplugged с акустическими версиями трех песен с этого альбома и кавером на Duran Duran – Save a Prayer.

Смотреть видео Bob Moses – Save a Prayer (Duran Duran Cover):

Их нечасто увидишь с сольником в Европе – как правило, музыканты играют на фестивалях. Однако уже 7 февраля канадские электронщики Bob Moses сыграют в Киеве собственный клубный сет. Не пропустите один из самых атмосферных концертов этой зимы.