IAMX едет в Украину с акустическим туром

Крис Корнер привезет к нам новый альбом Echo Echo. Акустический релиз группы выйдет в марте.

Британский музыкант Крис Корнер, известный под псевдонимом IAMX, возвращается в Украину. На этот раз – с целым туром в поддержку нового акустического альбома Echo Echo, который выйдет в марте 2020 года. Продажа билетов начнется 3 февраля. Полное расписание тура:

1 мая – Харьковская областная филармония;

2 мая – Киев, Центр культуры и искусств КПИ им. Игоря Сикорского;

3 мая – Одесса, Одесская областная филармония;

5 мая – Львов, Театр Леси Украински;

В альбом Echo Echo войдет 11 известных всем песен IAMX вроде Spit It Out и I Come With Knives, переработанных для акустического исполнения. Идея сделать такой альбом зрела у Корнера давно:

Акустический альбом – то, что я давно хотел воплотить в жизнь. Все мои песни начинались с обычной гитары или пианино. В "монстров" они превращались потом. В Echo Echo я возвращаю их в исходное состояние,

– говорит Корнер.

Помог музыканту в реализации идеи трехкратный лауреат Grammy Дэвид Боттрилл, который также работал с Tool, экс-участником Genesis Питером Гэбриэлом и Muse.

Слушать IAMX – I Come With Knives (акустика):

Echo Echo станет уже девятым альбомом IAMX. И если вы думали, что Крис Корнер в обычном формате – настоящий катарсис, то готовьтесь услышать то, что всегда было скрыто за громкими гитарами, синтезаторами и барабанами – настоящие обнаженные нервы, тонкую и чувствительную материю.