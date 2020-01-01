Judas Priest готовятся к громкому мировому туру в честь 50-летия

В рамках мирового турне группа посетит Украину. Музыканты собираются сыграть раритетные песни, которые не выполнялись ранее.

Британская хэви-метал группа Judas Priest сделала громкое заявление о своих планах на 2020-й год. В частности речь идет о 50-летии группы и посвященному этому мировому туру. По словам музыкантов, они с нетерпением ждут новых концертов и встречи с фанами.

"Наше 50-летие хэви-металла началось, и мы не можем дождаться, чтобы встретиться и сыграть для нашей семьи Judas Priest во всем мире наше шоу Metal Extravaganza в честь 50-летия Judas Priest! Вы готовы? The Priest вернулся!" – говорится в сообщениях от группы на страницах соцсетей.

Ранее фронтмен Judas Priest Роб Хэлфорд в интервью 102,9 The Hog раскрыл подробности подготовки. По его словам, группа уже составляет сет-лист для своего юбилейного тура и собирается добавить к нему несколько действительно раритетных песен.

"Главное в нашем шоу – мы берем вас в путешествие вместе со всей нашей музыкой через десятилетия. Мы готовились к этому давно, и сейчас находимся на стадии отбора песен. Скорее всего, мы будем исполнять песни, которые никогда не играли раньше", – добавляет интриги фронтмен Judas Priest Роб Хэлфорд.

В Киеве легендарная группа Judas Priest будет праздновать свое 50-летие 8 июня 2020 года на сцене Дворца Спорта. Украинцы хорошо помнят предыдущие выступления группы: мотоциклы, пиротехника и крышесносное исполнение Painkiller и You've Got Another Thing Comin'. И конечно, один из легендарнейших голосов в истории хэви-металла, принадлежащий лидеру Judas Priest Робу Хэлфорду. Ведь именно за вокал и иконический образ хэви-металлиста второе имя Хэлфорда – Бог металла.

Билеты на концерт группы Judas Priest в Киеве во Дворце Спорта можно приобрести на Concert.ua.