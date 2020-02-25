KAZKA пожаловалась на тяжелую жизнь артиста и показала закулисье своего большого шоу

"Я всегда говорю тем, кто хочет стать артистом: подумайте, пожалуйста, очень хорошо", – признается вокалистка украинской поп-группы Александра Зарецкая.

Когда: 4 марта 2020 года

Где: Дворец спорта (пл. Спортивная, 1)

Стоимость билетов: от 350 грн, в продаже на Concert.ua

В новом выпуске своего влога украинская поп-группа KAZKA рассказала о подготовке к своему большому концерт во Дворце спорта. В частности к выступлению музыканты с командой готовят потрясающие вижуалс "Будут разные люди, как в клипе: разный возраст, разная комплекция и так далее. И эти люди – они будут потом с различными эффектами ", – поделилась подробностями вокалистка Александра Зарецкая.

Смотреть KAZKOVE ВИДИВО # 34 – подготовка к Дворцу Спорта. Часть 2:

Рассказала певица немного и о своем напряженном графике накануне большого шоу и украинского тура. "Давай опишем жизни артиста как море. Есть штиль. Это бывает редко. Ты выпустила песни или работаешь над альбомом. Ты просто выступаешь себе, наслаждаешься жизнью. Нет никаких интервью, нет никаких съемок. Следующий уровень – это такие волны. Когда по 2-3 дела в день – еще окей", – говорит Зарицкая и показывает свой плотный ежедневный график, в котором на день приходится до десятка встреч.

"Поэтому я всегда говорю тем, кто хочет стать артистом: подумайте, пожалуйста, очень хорошо. Вам это не надо. Вообще я не помню, когда в баре была в последний раз. Постоянно о собаке думаю – собака у меня с 9-ти утра дома сидит одна ", – жалуется певица.

Видели? KAZKA показала, как готовится к украинскому туру – видео

Как известно, весной группа KAZKA впервые вживую презентует свой новый альбом NIRVANA, вышедший в конце декабря прошлого года. Недавно стало известно, что специальным гостем большого концерта KAZKA в киевском Дворце спорта станет мировая сенсация из Швейцарии – группа Kadebostany. Кроме того, в день киевского концерта музыканты презентуют совместную песню, которая называется Baby, I`m OK.