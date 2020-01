Кровь, огонь и обнаженная женщина: Behemoth представили впечатляющее видео

Таким образом группа отпраздновала начало своего тура со Slipknot.

Польская блэк-дэт-метал группа Behemoth опубликовала новое эпичное видео на песню Rom 5:8. Музыканты продолжают делать ставку на контент не для слабонервных. Церкви, кладбища, змеи, черепа и намек на сатанинский обряд с участием обнаженной женщины — все то, что близко эстетике польских рокеров. И конечно, фронтмен Нергал в короне из свечей.

Римляне 5: 8 "Но Бог демонстрирует в этом свою собственную любовь к нам. Когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас".

Новым видео Behemoth отметили начало своего совместного европейского тура со Slipknot. Кроме того, это часть своеобразной промокампании туровой версии альбома I Loved You At Your Darkest, которая выйдет 24 января. Кроме оригинального альбома, туровое издание будет содержать в себе четыре лайва песен с сессии на BBC Radio 1 и документальный фильм Thou Darkest Art, снятый во время прошлогодней художественной выставки группы в Лондоне.

Весной Behemoth посетит Киев. Легендарная польская блэк-метал группа выступит 12 мая 2020 в клубе Stereo Plaza.

