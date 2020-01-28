MONATIK отправляется в стадионный тур по Украине

MONATIK: Made with love and rhythm show приедет в Харьков, Днепр и Одессу. Билеты уже в продаже.

Когда: 23 мая – 20 июня

Где: Харьков, Днепр, Одесса

Стоимость билетов: от 399 грн, в продаже на Concert.ua

После сногсшибательного прошлогоднего успеха на НСК "Олимпийский", тура по Украине, Западной Европой и Северной Америкой, Дима Монатик не собирается сбавлять темп. В 2020-м самая яркая поп-звезда Украины MONATIK возвращается на стадионы с Made with love and rhythm show. Билеты уже в продаже:

Смотреть видео MONATIK – Love It Ритм на НСК "Олимпийский":

Концерты MONATIK – это всегда высокопрофессиональная хореография и потрясающие костюмы, впечатляющие свет и спецэффекты. А самое главное – стадион, который поет в унисон любимые песни и танцует в едином ритме. "Кружит", Vitamin D, "Мокрая" – все эти композиции оживут на сцене во время стадионного тура.

Made with love and rhythm show – это песни из всех альбомов MONATIK, которые люди воспринимают как собственные гимны жизни и счастья. Это магия живого выступления, которую невозможно ощутить в записи или через клипы. Это шоу, на которое ходят всей семьей, ведь песни MONATIK любят как взрослые, так и дети. Тем более, что вход в сектор с детьми до 6 лет бесплатный (без предоставления отдельного места).