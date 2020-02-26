Monatik вместе со своей командой записал гимн шоу Голос країни – видео

Видео на песню "Наш голос" снимали на крыше Киевской крепости с видом на "Олимпийский" – главный стадион страны, который в прошлом году покорил звездный тренер.

Когда: 23 мая – 20 июня

Где: Харьков, Днепр, Одесса

Стоимость билетов: от 399 грн, в продаже на Concert.ua

Если вы следите за телевизионным вокальным шоу "Голос країни", то знаете, что в это воскресенье один из тренеров Дима Монатик полностью собрал свою команду. В честь этого артист вместе с вокалистами записал композицию, которая уже стала неофициальным гимном проекта. Кстати, видео на песню "Наш голос" снимали на крыше Киевской крепости с видом на НСК "Олимпийский" – знаковое для Monatik место, ведь прошлым летом артист покорил главную площадка страны со своим потрясающим шоу Love It Ритм.

На память мы решили зафиксировать нас молодыми и перспективными. С различными тембрами, разными взглядами, но с одним месседжем! "Якщо замерзло все всередині і кругом, відчуй тепло, відчуй наш голос"

– Monatik

Смотреть видео Команда MONATIK 2020 — Наш голос:

"Это внезапная встреча совершенно разных людей со своими историями, опытом и мечтами, которые объединили их в одну # КомандаMONATIK 2020! Однозначно талантливые, невозможно интересные и стремящиеся к своим целям! Невероятный состав. Ребята, вы потрясающие и безумно крутые. Спасибо, что выбрали меня своим тренером", – обратился артист к своим подопечным. Так что в течение следующих нескольких недель нам предстоит наблюдать, удастся ли главной украинской поп-звезде Monatik с одним из своих вокалистом победить в 10-м юбилейном сезоне "Голоса Країни".

Кстати, после окончания шоу засиживаться в кресле Monatik не собирается. В 2020-м артист возвращается на стадионы с Made with love and rhythm show. 23 мая – стадион "Метеор", Днепр; 5 июня – стадион "Металист", Харьков; 20 июня – стадион "Черноморец", Одесса.