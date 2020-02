My Chemical Romance впервые выступят в Украине

Рок-группа, которая недавно вновь собрался после долгой паузы, сыграет в первый день UPark 2020.

Культовая американская рок-группа My Chemical Romance – первый хедлайнер фестиваля UPark 2020. Группа, вернувшаяся после шестилетнего молчания, возглавит главную сцену UPark Festival 9 июля. Первые билеты появятся в продаже 5-го февраля.

My Chemical Romance стали известны в первую очередь благодаря своим альбомам Three Cheers for Sweet Revenge (2004), который принес коммерческий успех группе, и The Black Parade (2006), вознесшему их в статус культовости. Платиновые пластинки, солдауты на концертах по всему миру, звание главной группы поколения – за время своего существования MCR записали четыре студийных альбома и начали работать над пятым, однако неожиданно 22 марта 2013 группа объявила о распаде.

Смотреть видео My Chemical Romance – Welcome To The Black Parade:

Но вот прошлой осенью My Chemical Romance объявили реюнион, а затем сыграли первый концерт и выпустили первую за долгое время новую песню. Ажиотаж вокруг возвращения легендарной группы не утихает – их культовый альбом The Black Parade вернулся в топ-200 лучших пластинок в истории музыки по версии Billboard, а билеты на концерты разлетаются за минуты.

В этом году UPark Festival 2020 пройдет уже в четвертый раз и пройдет на территории Sky Family Park в Киеве. Ранее на фестивале выступали Red Hot Chili Peppers, Massive Attack, Muse, Bonobo, Die Antwoord, Bring Me the Horizon, Gorillaz, 30 Seconds to Mars и другие.