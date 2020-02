На Atlas Weekend выступит британский дуэт Oh Wonder

За несколько лет своего существования мелодичные поп-звезды успели выступить в 45-ти странах мира, однако Украину они посетят впервые.

Когда: 8-12 июля 2020 года

Где: ВДНХ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость: от 3200 грн, в продаже на Concert.ua

Лондонский инди-поп дуэт Oh Wonder впервые приедет в Украину – музыканты пополнили лайнап фестиваля Atlas Weekend. В Киев они привезут свой третий релиз – альбом No One Else Can Wear Your Crown, который выйдет уже 7 февраля 2020 года.

Oh Wonder дебютировали в 2015-м с первым одноименным альбомом, который стал настоящей сенсацией – уже через неделю после релиза дуэт отправился в полностью распроданный тур в Лондон, Париж, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. За пять лет Oh Wonder сыграли в 45-ти странах, однако в Украину приедут впервые.

Слушать Oh Wonder – Without You:

Читать также: Atlas Weekend 2020 назвал первого украинского артиста, который выступит на фестивале

Atlas Weekend 2020 состоится в Киеве на территории ВДНХ с 7 по 12 июля. Сегодня фестиваль уже объявил нескольких участников. Среди них – Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit и другие.