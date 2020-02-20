Нацотбор на Евровидение-2020: все номера участников финала

Уже в эту субботу, 22 февраля, состоится долгожданный финал Национального отбора на Евровидение 2020. Шесть украинских артистов будут соревноваться за право представлять страну на престижном песенном конкурсе в мае этого года в Роттердаме.

Когда: 22 февраля, 18:00

Где: Дворец культуры КПИ (пр. Победы 37)

Стоимость билетов: от 390 грн, в продаже на Concert.ua

В финал Нацотбора прошли такие исполнители: Krut (1), Jerry Heil (2), Gо_A (3), David Axelrod (4), KHAYAT (5) и TVORCHI (6). Согласно правилам голосования, общая оценка каждого участника будет состоять из оценки от зрителей (50%) и судей (50%). Зрители будут голосовать в специально отведенное для этого время с помощью SMS на номер 7766 (с кодом в тексте сообщения от 1 до 6 соответствии с порядковым номером участника) или в приложении Teleportal.

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Судьями Национального отбора Евровидение в этом году стали певец и композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль и музыкальный эксперт Виталий Дроздов. Кроме того, специальной гостьей финала станет победительница Евровидения 2016 певица Джамала.

Афиша 24 предлагает вам прямо сейчас посмотреть предварительные номера всех участников финала и определиться с собственными фаворитами уже сейчас.

1. KRUTЬ – 99

KRUTЬ – она ​​же Марина Круть – бандуристка и певица из Хмельницкого. Девушка более 14 лет играет на бандуре, много раз принимала участие в различных талант-шоу, записала несколько каверов на мировые хиты и издала ноты для бандуры, по которым занимаются маленькие бандуристы. В творческом активе имеет три сольных альбома.

Двуязычную песню 99 Марина Круть написала специально для участия в нацотборе. "Мой наставник и учитель, Миша Клименко (Adam) имеет легкую руку и хорошую карму на Евровидение. Как вам уже известно, Миша был саунд продюсером моего альбома ALBINO и наша колаба привела нас в полуфинал Евро. Интересно, что песня была написана во время осеннего тура, вместо отдыха мы ехали на студию в перерыве между концертами, поэтому время от времени я была выжата, как лимон. Миша извлек из меня все, что я могла. О чем песня: ты можешь один раз упасть, но всегда найдешь 99 причин подняться ", – делится певица.

Смотреть выступление KRUTЬ в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020:

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2. Jerry Heil – Vegan

Jerry Heil – она ​​же видеоблогерка Яна Шемаева. Свою музыкальную карьеру девушка начала в 2012-м с каверов на известных украинских и зарубежных исполнителей – Океан Эльзы, The Hardkiss, Twenty One Pilots, Kodaline и других. Впоследствии начала сотрудничать с саундпродюсером Morphom. Массовую популярность получила благодаря песне "Охрана, отмена" с дебютного альбома "Я, Яна" (2019).

Для Евровидения-2020 Jerry Heil представила англоязычную песню Vegan. "Какую песню как зритель я всегда хотела отправить на Евро? Для меня как для человека, который отправляет свою ценную смску участника-победителя, конкурс является средством общения с другими народами. И мне так хотелось всегда показать, что о нашем менталитете существует много стереотипов – и многие из них неправда! Мы стильные, мы открытые, мы толерантные и мы таки движемся в ногу со временем! В этом собственно и идея моего трека и номера на Евровидении!" – утверждает певица.

Смотреть выступление Jerry Heil в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020:

3. Go-A – Соловей

Go-A – киевская группа, основанная в 2012 году. С начала создания состав группы менялся 14 раз. В своем творчестве музыканты сочетают современные танцевальные биты, волшебный этнический вокал и мощный гитарный драйв. С каждым новым релизом музыканты продолжали удивлять сочетанием инструментов из разных уголков планеты миксуя электронную музыку со звуками свирели, австралийского диджериду, и африканских барабанив. За период существования коллектив успел побывать на многих украинских фестивалях и представить свою музыку далеко за пределами нашего государства – в Израиле, Польше , Беларуси.

В нацотборе группа исполнит украиноязычную песню "Соловей". "Жизнь – это опыт, а он бывает разным. Главное никогда не терять оптимизм и уметь достойно выходить из любых ситуаций даже в момент влюбленности. Ведь главное не то, что происходит, а то, как ты на это реагируешь ", – объясняют музыканты.

Смотреть выступление Go-A в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020:

4. David Axelrod – Horizon

David Axelrod – сценическое имя Владимира Ткаченко. Украинские телезрители хорошо его помнят – в 2004 году певец стал финалистом шоу "Шанс-4", а в сентябре 2010 года Ткаченко принял участие в шоу "Х-фактор", дойдя до финала. Через год, в 2011 году Владимир участвовал в шоу "Танцы со звездами" завоевав "бронзу" проекту со своей партнершей Ириной Лещенко. В шаге от финала распрощался с популярным шоу "Голос страны-9". На Нацотборе будет выступать с песней Horizon.

"Я написал HORIZON, когда узнал, что у нас с любимым будет ребенок. Светлые и искренние эмоции переполняли меня – и все они вылились в эту балладу! Недаром представляю ее широкой публике только сейчас. Бывает, ты пишешь песню – и понимаешь, что для нее еще не время. Моя цель на Национальном отборе Евровидения проста: я хочу донести свою музыку, поделиться собственными эмоциями и напомнить людям, ради чего нужно жить!" – рассказал Ткаченко.

Смотреть выступление David Axelrod во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020:

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5. KHAYAT– Call for love

KHAYAT – молодой украинский певец, хорошо знакомый фанатам Евровидения, ведь он стал особенно известным после участия в Национальном отборе 2019. Работает в жанре этно-техно, синтезирует этнический вокал и динамичную музыку, созданием которой вдохновляется из звуков повседневности. Его дебютная песня "Девочка" вышла в июне 2018 года. Дебютный альбом KHAYAT называется KHMIL. Это синтез электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов. В Нацотборе принимает участие с песней Call for love.

"Call for love планировалась вне контекста Евровидения. Эта песня вообще была на 14 февраля, День влюбленных, как призыв к любви. Есть желание подарить людям любовь. Очень много есть клишейных песен о любви. А мне хотелось немножко такой пафосности в звучании, чтобы любовь пленила собой. Именно это я пытался передать в этой песне. Эта песня – это обращение к людям. У нас есть Бог, закон и очень много вещей, на которые мы ссылаемся, чтобы спасти себя от каких-то проблем, от стресса, – и мы видим решение только проблем в таком русле. Но есть еще любовь, и очень часто мы об этом забываем ", – рассказывает KHAYAT.

Смотреть выступление KHAYAT во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020:

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6. Tvorchi – Bonfire

TVORCHI – электронный дуэт из Тернополя. Их хит Believe вошел в топ-10 в чартах Google Play в Украине. Украинец Андрей и выходец из Нигерии Джеффри представят на Нацотбора песню Bonfire.

"Мы видим, как меняется мир, как меняется наш стиль жизни. И эти изменения не всегда к лучшему. Но закрывать глаза на проблемы – не наш вариант. Еще есть время признать ошибки и все изменить", – утверждает коллектив.

Смотреть выступление TVORCHI во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020: