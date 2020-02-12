Nightwish выпустили видео о токсичности соцсетей

За три дня клип на первую песню с нового альбома посмотрело более миллиона поклонников группы.

Когда: 29 мая 2020 года

Где: StereoPlaza (п-т Лобановского, 119)

Стоимость: от 1350 грн, в продаже на Concert.ua

Финская симфо-метал группа Nightwish представила видео на первую песню из своего нового альбома. Клип на композицию Noise посвящен негативному влиянию соцсетей на человечество. Уже за первые несколько дней новое видео культовых финнов посмотрели почти 1,5 миллиона поклонников — и вы также можете это сделать прямо сейчас.

Смотреть відео Nightwish — Noise:

Noise — первый сингл с девятого студийного альбома Nightwish — Human. : II: Nature., который выйдет уже 10 апреля этого года. Долгожданная запись — первая за 5 лет с момента выхода альбома Endless Forms Most Beautiful (2015) — будет издана в формате двойного альбома: основной релиз, содержащий 9 новых песен, и дополнительный CD, на котором будет только один длинный инструментальный трек, разделенный на восемь глав.

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Human. : II: Nature. — первый двойной альбом Nightwish. Его запись началась в августе 2019 года родном городе Томаса Холопайнена, главного сонграйтера группы. А уже сразу после релиза группа отправится в масштабный тур в его поддержку. Киев станет одним из первых городов, где культовые симфо-рокеры представят вживую новый альбом — 29 мая 2020 года Nightwish сыграют его в клубе StereoPlaza.