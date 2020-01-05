Новый альбом Гару стал золотым

За месяц пластинка разошлась тиражом в 50 тысяч копий.

Десятый альбом французского певца Гару Soul City, который вышел в конце ноября прошлого года, получил золотой сертификат. Релиз одновременно был представлен во Франции и Канаде и несомненно стал успешным. Доказательство этому — то, что диск уже купили более 50 тысяч раз.

Фото: Syndicat National de l'Edition Phonographique

Поклонники Гару ждали выхода Soul City пять лет — и, судя по показателям продаж, не разочаровались. Совсем скоро артист поедет в тур в поддержку этого альбома. А уже 10 марта 2020 года самый известный баритон из самого популярного в истории мюзикла Notre-Dame de Paris выступит во Дворце Украина с большим праздничным концертом.

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