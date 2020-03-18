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Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)

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Фиолет / Facebook

Мировая пандемия коронавируса COVID-19 и вынужденный карантин стали причиной закрытия границ, прекращение сообщения между странами, отмены крупных спортивных соревнований и концертных туров. Однако музыку не остановить — артисты устраивают концерты онлайн.

Музыканты, как и все мы, так же оказались в вынужденной самоизоляции — кроме разве Джареда Лето, который пропустил весь апокалипсис. И украинские, и мировые звезды, перенесшие туры, не оставили поклонников в одиночестве — они активно анонсируют онлайн-концерты, чтобы поддержать тех, кто остался дома. Онлайн-издание о музыке СЛУХ собрало для вас онлайн-концерты ваших любимых исполнителей, которые можно посмотреть вскоре или уже прямо сейчас в записи. Поэтому ставьте напоминания — и не забывайте мыть руки.

Оригинал статьи, автор: Максим Комлев

Melovin 

Украинский певец не забыл о школьниках, которые остались дома без сладенького. Предложил им выбрать шесть любимых песен, которые он сыграет сегодня в прямом эфире Instagram в 19:20.

Саша Буль

Бард и сингер-сонграйтер Саша Буль из Черновцов скучает — у него отменилась большая часть ожидаемого тура. Однако певец нашел способ развеселить себя и публику — смотрите его концерт сегодня в 19:30.

Фіолет

Украинские исполнители довольно активно приобщаются к инициативе онлайн-концертов. Уже сегодня, 18 марта, поп-рок-группа "Фиолет" выйдет в прямой эфир с акустическим сетом. Начало — в 21:45.

Death Cab for Cutie

Один концерт — это круто. А как насчет регулярных выступлений онлайн? Без Гиббард, фронтмен американских рокеров Death Cab for Cutie, будут играть и стримить из дома каждый день в течение нескольких недель.

Учитывая разницу во времени, следующее выступление состоится 19 марта в 1:00.

Онлайн-вечеринка от Радио Аристократы и DJBuro

В пятницу, 20 марта, можно будет потусить под сеты ведущих диджеев. Будут играть: DJ Nastia — украинская девушка-диджей, наиболее гастролирующая и регулярно украшающая лайн-апы топовых мировых клубов; блогерпутешественник Антон Птушкин, который давно и успешно практикует диджей-сеты по всему миру; резиденты DJBuro, диджеи международного класса Vlad Fisun, Sivash, Masha Efy. Вечеринка стартует в 18:00 по ссылке.

O.Torvald

Всеукраинский тур O.Torvald должен начаться 3 апреля — как раз когда закончится карантин. Надеемся, так и будет, но перед этим группа сыграет онлайн-концерт на широкую ногу: в полном составе, на студии, с возможностью задать им вопросы и выиграть билеты на будущие концерты.

20 марта, 19:00, на официальном сайте коллектива.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П’ятниця - час концертів. Ми більш за все на світі любимо грати наживо. 20 березня ми вирішили влаштувати абсолютно безпечний online концерт для всіх наших людей зі всього світу. Справжня вечірка. Голосно, драйвово, в повний звук. В перервах між треками спілкуємось і п‘єм! Готуйте потужні аудіо системи, проплатить Інтернет і запасіться алкоголем! Під час концерту можна буде поставити запитання, виграти квитки на концерт туру та мерч гурту. Почуй це наживо! Відривається п‘ятниця • Ми не користуємось громадським транспортом дорогою на студію • На студії будуть лише учасники групи • Всі заходи безпеки будуть дотримані Справжній друг вечірки - Sailor Jerry @sailorjerry Трансляція відбудеться на офіційному сайті otorvald.ua Запрошуй друзів до перегляду #разомвдома #stayhome #togetherathome #sailorjerry

Публикация от O.TORVALD (@otorvald)

Kadavar

Лютые немецкие рокеры и бородачи также ждут вас. Будут стримить концерт у себя на фейсбуке уже в субботу, 21 марта. Советуем не пропустить — Kadavar отлично раздают.

Нил Янг

Старая школа тоже умеет в онлайн. Легендарный исполнитель Нил Янг будет играть для всех желающих уже очень скоро. Даты пока не озвучены, но можно проверять сайт и Facebook-страницу, чтобы не пропустить.

Лучшие выступления Венской оперы и Метрополитен-опера в Нью-Йорке

Из-за карантина в мире отменяют не только концерты в клубах. Опера также закрыла свои двери, но открыла онлайн-архивы бесплатно для всех заинтересованных. Например, на сайте Венской оперы с 15 марта каждый день в 19:00 появляется запись одного из выступлений – и висит в свободном доступе на протяжение 24 часов. Свои лучшие представления покажет также и знаменитая Метрополитен-опера.  С расписанием можно ознакомиться тут, смотреть по ссылке или с помощью мобильного приложения.

Теги: Карантин в Украине 2020 Музыка поп-музыка рок-музыка Новости Афиша Афиша Концерты
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