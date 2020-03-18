Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)

Мировая пандемия коронавируса COVID-19 и вынужденный карантин стали причиной закрытия границ, прекращение сообщения между странами, отмены крупных спортивных соревнований и концертных туров. Однако музыку не остановить — артисты устраивают концерты онлайн.

Музыканты, как и все мы, так же оказались в вынужденной самоизоляции — кроме разве Джареда Лето, который пропустил весь апокалипсис. И украинские, и мировые звезды, перенесшие туры, не оставили поклонников в одиночестве — они активно анонсируют онлайн-концерты, чтобы поддержать тех, кто остался дома. Онлайн-издание о музыке СЛУХ собрало для вас онлайн-концерты ваших любимых исполнителей, которые можно посмотреть вскоре или уже прямо сейчас в записи. Поэтому ставьте напоминания — и не забывайте мыть руки.

Оригинал статьи, автор: Максим Комлев

Melovin

Украинский певец не забыл о школьниках, которые остались дома без сладенького. Предложил им выбрать шесть любимых песен, которые он сыграет сегодня в прямом эфире Instagram в 19:20.

Саша Буль

Бард и сингер-сонграйтер Саша Буль из Черновцов скучает — у него отменилась большая часть ожидаемого тура. Однако певец нашел способ развеселить себя и публику — смотрите его концерт сегодня в 19:30.

Фіолет

Украинские исполнители довольно активно приобщаются к инициативе онлайн-концертов. Уже сегодня, 18 марта, поп-рок-группа "Фиолет" выйдет в прямой эфир с акустическим сетом. Начало — в 21:45.

Death Cab for Cutie

Один концерт — это круто. А как насчет регулярных выступлений онлайн? Без Гиббард, фронтмен американских рокеров Death Cab for Cutie, будут играть и стримить из дома каждый день в течение нескольких недель.

Учитывая разницу во времени, следующее выступление состоится 19 марта в 1:00.

Онлайн-вечеринка от Радио Аристократы и DJBuro

В пятницу, 20 марта, можно будет потусить под сеты ведущих диджеев. Будут играть: DJ Nastia — украинская девушка-диджей, наиболее гастролирующая и регулярно украшающая лайн-апы топовых мировых клубов; блогерпутешественник Антон Птушкин, который давно и успешно практикует диджей-сеты по всему миру; резиденты DJBuro, диджеи международного класса Vlad Fisun, Sivash, Masha Efy. Вечеринка стартует в 18:00 по ссылке.

O.Torvald

Всеукраинский тур O.Torvald должен начаться 3 апреля — как раз когда закончится карантин. Надеемся, так и будет, но перед этим группа сыграет онлайн-концерт на широкую ногу: в полном составе, на студии, с возможностью задать им вопросы и выиграть билеты на будущие концерты.

20 марта, 19:00, на официальном сайте коллектива.

Kadavar

Лютые немецкие рокеры и бородачи также ждут вас. Будут стримить концерт у себя на фейсбуке уже в субботу, 21 марта. Советуем не пропустить — Kadavar отлично раздают.

Нил Янг

Старая школа тоже умеет в онлайн. Легендарный исполнитель Нил Янг будет играть для всех желающих уже очень скоро. Даты пока не озвучены, но можно проверять сайт и Facebook-страницу, чтобы не пропустить.

Лучшие выступления Венской оперы и Метрополитен-опера в Нью-Йорке

Из-за карантина в мире отменяют не только концерты в клубах. Опера также закрыла свои двери, но открыла онлайн-архивы бесплатно для всех заинтересованных. Например, на сайте Венской оперы с 15 марта каждый день в 19:00 появляется запись одного из выступлений – и висит в свободном доступе на протяжение 24 часов. Свои лучшие представления покажет также и знаменитая Метрополитен-опера. С расписанием можно ознакомиться тут, смотреть по ссылке или с помощью мобильного приложения.