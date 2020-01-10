Национальный отбор 2020: организаторы Евровидения объявили о старте продаж билетов

Представители Евровидения в Украине заявили о начале продажи билетов на Национальный отбор в феврале 2020 года. Цены стартуют от 320 гривен до 1090.

Долгожданное событие – Нацотбор Евровидения в Украине – состоится 8, 15 и 22 февраля в Киеве. Там судьи и зрители прямых эфиров выберут представителя от Украины на международный песенный конкурс Евровидение-2020 в Нидерландах. Отбор состоится в Киеве во Дворце культуры КПИ (Киев, пр. Победы, 37) в 18:00 в каждый из указанных дней. Об этом сообщают на сайте "СТБ".

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Цены на билеты на Национальный отбор Евровидения-2020 в Украине:

8 февраля — 320-1090 гривен;

15 февраля — 320-1090 гривен;

22 февраля – пока недоступно.

Где купить билеты на Нацотбор Евровидения-2020:



Билеты на Национальный отбор Евровидения-2020 в Украине / СТБ

Ведущими 1 и 2 полуфиналов отбора, а также финала станет Сергей Притула, а музыкальным продюсером Национального отбора стал Руслан Квинта. Судьями проекта стали Андрей Данилко и Тина Кароль, имя третьего члена жюри пока неизвестно. Событие будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах "СТБ" и "UA: Суспільне мовлення" 8, 15 и 22 февраля. 25 декабря завершился срок подачи заявок на участие в отборе конкурса, поэтому совсем скоро мы узнаем, кто попробует себя на Национальном отборе от Украины.

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