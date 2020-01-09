Посмертный альбом Мака Миллера выйдет в январе

Семья 26-летнего рэпера, умершего год назад, приняла решение выпустить его последние записи.

Шестой студийный альбом рэпера Мака Миллера Circles выйдет 17 января. Официальное обращение от семьи скончавшегося музыканта появилось в его официальном Instagram.

"Это сложный процесс без правильного ответа. Нет четкого пути. Мы просто знаем: для Малкольма было важно, чтобы весь мир это услышал. Одно из самых сложных решений в этом процессе — как лучше всего сообщить об этом людям — и как осмысленно коммуницировать, сохраняя при этом священным то, что должно быть священным", — говорится в сообщении.

Миллер задумывал Circles как продолжение своего пятого альбома Swimming, который вышел в августе 2018 года. Релизы были объединены общей концепцией Swimming In Circles. Однако молодой рэпер не успел воплотить задуманное — он ушел из жизни спустя месяц после релиза Swimming.

Близкие Миллера приняли решение закончить работу над последними записями музыканта и издать их. Продюсером Circles стал Джон Брион, ранее работавший с рэпером над альбомом Swimming. "Мы бесконечно благодарны Джону и тем, кто приложил все усилия к трудной и эмоционально сложной задаче", — сообщает семья Миллера.

Мак Миллер умер в возрасте 26 лет от случайной передозировки наркотиков — фентанила, кокаина и алкоголя. Его последний прижизненный альбом Circles получил номинацию на Грэмми.