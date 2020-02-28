Праздничные весенние скидки от Concert.ua

В честь наступления весны и 8 марта в течение нескольких дней у вас есть уникальная возможность купить со скидкой билет на концерт любимого артиста или сделать желанный подарок близкому человеку.

К весне и Международному женскому дню Concert.ua подготовил специальные праздничные скидки на более чем 100 событий. Купить акционные билеты можно до 2 марта включительно. Кстати, со скидкой можно приобрести билеты не только на концерты, но и в театр, на юмористические шоу и детские представления. Полный перечень мероприятий вы можете увидеть по ссылке:

К тому же часть событий со скидкой будет происходить именно на праздничные выходные 7-9 марта. Поэтому если вы все еще не выбрали подарок любимой женщине, маме, сестре или просто подруге, билеты на концерт или в театр – отличный вариант. А еще лучше – подарочный сертификат на любую сумму. Так дорогой вам человек сможет самостоятельно выбрать желаемое событие. К тому же сертификат действителен в течение года. Тем более, что подарить его, как и билеты, можно в фирменном красном конверте.

События 7-9 марта:

Акционные события можно отфильтровать по городу, дате, стилю и площадке. И да, скидки распространяются не только на киевские мероприятия, но и на популярные ивенты во Львове, Одессе, Харькове, Днепре и других городах.

Одесса:

Львов:

Харьков:

Купить билеты или подарочный сертификат можно любым удобным для вас способом: купить на сайте, оформить заказ по телефону или обратиться в один из билетных офисов в вашем городе. За другими акциями и анонсами Concert.ua можно следить в Telegram-канале, на странице в Facebook, в Instagram и с помощью email-рассылки. Форма подписки есть на сайте.