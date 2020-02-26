Рэпер Ghostemane анонсировал новый альбом – жуткое видео 18+

Вероятно, новый релиз увидит свет накануне тура, в рамках которого посетит Ghostemane и Украину.

Когда: 2 апреля 2020 года

Где: Atlas (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41)

Стоимость билетов: от 890 грн, в продаже на Concert.ua

Новый полноформатный альбом американского рэпера Ghostemane выйдет в этом году. Об этом рэпер сообщил, выложив видео-тизер будущего релиза. Точная дата не сообщается – известно лишь, что альбом будет называться Anti-Icon и выйдет в 2020 году. Но мы предупреждаем: очень хорошо подумайте перед тем, как включать следующее видео.

Существует вероятность, что новый альбом Ghostemane выйдет накануне киевского концерта рэпера – в Украину Эрик Уитни (настоящее имя музыканта) этой весной приедет уже в третий раз. Ghostemane принадлежит к новой волне хип-хопа, которая ищет вдохновение не на улицах или в тюрьме, а в жанрах, которые невозможно представить совместимыми с рэпом вообще. Уитни нашел свое в тяжелой музыке.

Дьявольская читка под рок, хардкор или дум-метал? Легко. Видимо именно за это его любят представители обоих лагерей – как со стороны хип-хопа, так и со стороны людей, которые нашли себя в экстремальном саунде.