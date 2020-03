Рэпер Machine Gun Kelly выпустил видео на совместный трек с Young Thug

В клипе музыкант наслаждается жизнью на полную — посещает вечеринки, выступает на сцене и общается с друзьями.

На днях американский певец и актер Machine Gun Kelly выпустил видео на песню Bullets With Names. В записи трека также участвовали Young Thug, RJMrLA и Lil Duke. Поэтому в клип попало не только видео с концертов и вечеринок самого MGK, но и из туров Young Thug. Режиссером выступил Сэм Кахилл.

Смотреть видео Machine Gun Kelly — Bullets With Names ft. Young Thug, RJMrLA, Lil Duke:

Знали? На фестивале UPark 2020 выступит Machine Gun Kelly

Хотя Machine Gun Kelly и обещал, что выпустит в 2020 году поп-панк-альбом Tickets To My Downfall, трек Bullets With Names — это возвращение к рэперским корням. На прошлой неделе с выходом этой песни MGK попросил поклонников успокоиться и напомнил, что, несмотря на актерскую карьеру, он остается музыкантом — и в первую очередь рэпером.

То, что я делаю поп-панк-альбом, не означает, что я перестал читать рэп. То, что ты боишься чего-то нового, не означает, что я собираюсь этого бояться. Быть креативным — это разрушать барьеры, а не оставаться внутри них. Я устал от всего нормального. Прекратите указывать мне, что делать. Спасибо.

— Machine Gun Kelly

Этим летом Machine Gun Kelly впервые выступит в Киеве на фестивале UPark. 9 июля рэпер присоединится к мощному лайнапу из культовых американцев My Chemical Romance, канадских панков Sum 41 и британской поп-панк группы Neck Deep. Билеты в продаже на Concert.ua.