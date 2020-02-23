Сергей Михалок и "Ляпис-98" устроят в Киеве "Парад-Алле"

В программу вошли драйвовые "шутовськие" хиты группы "Ляпис Трубецкой" 1990-х и начала 2000-х годов – "Ты кинула", "В платье белом", "Ау", "Евпатория" и "Яблони".

Когда: 5 апреля 2020 года

Где: Atlas (ул Сечевых Стрельцов, 37-41)

Стоимость билетов: от 550 грн, в продаже на Concert.ua

Рок-группа "Ляпис-98" и ее бессменный фронтмен Сергей Михалок назначили киевским поклонникам новую встречу. 5 апреля в клубе Atlas космический цирк аутсайдеров, родоначальников стиля радикальный шансон, не имеющий аналогов в мире, представит новую программу "Парад-Алле".

"Ляпис-98" образовался из группы "Брутто" и бывших участников легендарной банды "Ляпис Трубецкой" несколько лет назад. Сам Михалок утверждает, что проект является ничем иным, как помпезным цирком под его руководством, ведь исполняет драйвовые "шутовськие" хиты группы "Ляпис Трубецкой" 1990-х и начала 2000-х годов.

Слушать Ляпис Трубецкой – Ты кинула:

Поэтому в программу "Парад-Алле" вошли композиции, способные вызвать у вас настоящую ностальгию. Ведь будут звучать "Ты кинула", "В платье белом", "Ау", "Евпатория" и "Яблони". А еще – песни, ставшие во многом знаковыми для группы и ознаменовавшие собой новый этап в творчестве коллектива: "Я верю", "Африка", "Воины света" и другие.