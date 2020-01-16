Сергей Михалок представил душевный лайв своего сольного проекта

А уже совсем скоро Drezden выступит с первыми концертами в Украине и Беларуси.

Сергей Михалок и его новый проект Drezden презентовали лайв на одноименную песню с дебютного альбома. Снимали живое выступление группы в арт-пространстве на территории Минского завода "Горизонт". Посмотреть эту теплую и душевную запись вы можете прямо сейчас.

Drezden — песня-флагман первого альбома, вышедшего в сентябре 2018 года. Все это время проект существовал только в студийном формате, пока одновременно с релизом второго альбома "Эдельвейс» Drezden не объявил о намерении сыграть первые лайвы — во Львове, Минске, Киеве и Харькове. Вместе с Сергеем в выступлениях примут участие его сын Павел Михалок за клавишными, бас-гитарист Алесь-Франтишек Мышкевич, гитарист Павел Величко и барабанщик Денис Шуров.

До дебютного концерта Drezden остается меньше недели — в свой день рождения 19 января во Львове Сергей Михалок впервые представит свой новый проект публике. А уже 28 февраля Drezden сыграет в Киеве в клубе Bel Etage.

Билеты на концерт Drezden в продаже на Concert.ua.

Что известно о DREZDEN?​Это сольный проект культового белорусского артиста Сергея Михалка, в котором он открывает для поклонников еще одну сторону своего творчества. По словам представителей коллектива, Drezden — это эклектичный сплав "The Cure", "Wolfsheim" и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки Новой волны и "Neue Deutsche Welle" через 40 лет.

Название проекта Drezden происходит от немецкого города, где родился Сергей. Также в проекте участвуют гитарист "Океана Эльзы" Владимир Опсеница и украинский саунд-продюсер Виталий Телезин.

Сейчас в дискографии Drezden имеется два релиза: одноименный дебютный альбом "Drezden" (2018) и "Эдельвейс" (2019).