Татьянин день: афиша событий в Киеве на 25 января

25 января христиане отмечают Татьянин день. Ранее он считался и праздником студенчества, однако в последние годы Украина отходит от постсоветской традиции и празднует День студента вместе с остальным миром — 17 ноября.

В этом году Татьянин день приходится на субботу, поэтому это прекрасная возможность хорошо провести выходной, не думая о том, что завтра необходимо идти на работу. К тому же, культурная программа в городе — на любой вкус и бюджет. Поэтому выбирайте: пойти всей семьей на впечатляющую выставку костюмов из кино, послушать мировые хиты в исполнении оркестра или ворваться на мощный фестиваль андеграундной рок-музыки?

Выставка костюмов "Магия кино"

Где: ВДНХ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Стоимость билетов: от 90 грн, в продаже на Concert.ua

С 18 января по 13 февраля на территории Национальной выставки проходит экспозиция сценического костюма "Магия кино". Вы можете воочию увидеть уникальные наряды, которые создавались специально для известных украинских сериалов, фильмов и шоу. Среди экспонатов выставки — костюмы со съемок исторического экшена "Захар Беркут", лав-стори "Преданная", сериала "Крепостная", спектакля "Похищенная Принцесса" и 5D-шоу "Winterra. Легенда сказочного края".

Вы сможете всей семьей заглянуть за кулисы кинематографа и узнать, насколько кропотливой является работа над созданием экранного и сценического мира. А еще — увидеть ту магию кино, которая завораживает, влечет и влюбляет в себя зрителей.

Для детей до 3-х лет вход в сопровождении родителей — бесплатно.

Рок-оркестр НАОНИ

Где: Центральный дом офицеров (ул. Михаила Грушевского, 30/1)

Стоимость билетов: от 350 грн, в продаже на Concert.ua

Рок-оркестр народных инструментов Украины НАОНИ с мировыми хитами и легендарными рок-балладами — это Metallica на флейте и музыкальная дуэль електрокобзы и электробандуры в незабываемых хитах Deep Purple. Это хиты Адель и вечно молодые мелодии Queen и Beatles. Это эйфория от великой музыки, сыгранной в необычных аранжировках на народных украинских инструментах. Это масштабное театральное действо и настоящий взрыв искренности, энергии, патриотизма и любви.

Winter Mass VII

Где: MonteRay Live Stage (ул. Прорезная, 8)

Стоимость билетов: от 280 грн, в продаже на Concert.ua

Седьмой ежегодный фестиваль украинских stoner / psychedelic / progressive / experimental коллективов. Отличная возможность для любителей андеграундной музыки услышать сразу шесть крутых команд.

На Winter Mass VII сыграют винтажные прог-рокеры La Horsa Bianca, романтические панки Yah, адепты хаотического стонера Dreadnought in the Pond и совсем юные исследователи шугейза ZFeelZ. Doomed City презентуют свой новый материал, а хедлайнеры Somali Yacht Club готовят специальный сет, посвященный десятилетию творческой деятельности.

Stand-Up ALFAVITO

Где: Alfavito Hotel (ул. Предславинская, 35Д)

Стоимость билетов: от 200 грн, в продаже на Concert.ua

Еще один отличный вариант провести субботний вечер — 90 минут смелого и откровенного юмора. 25 января в стендапе примут участие основатель и ведущий Ukrainian Stand-Up Agency Иван Жорноклей, комик и юмористический сценарист Святослав Марченко, триумфаторы телевизионного проекту "Комик на миллион" Максим Кравец и Артур Петров и участник программы "Рассмеши комика" Слава Бо. А еще — один из топ-10 лучших комиков Украины Женя Бабков.

Однако детей советуем оставить дома: событие открыто только для посетителей 18+.