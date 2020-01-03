Том Смит рассказал о решающем моменте в карьере Editors

Музыканты признались в любви к собственным грустным песням и объяснили, зачем издали сборник Black Gold.

По словам фронтмена британской рок-группы Editors Тома Смита, самым решающим моментом в жизни коллектива было выступление на бельгийском фестивале Rock Werchter в 2012-м году. Накануне группу покинул гитарист Крис Урбанович, игравший в Editors на протяжение десяти лет. На смену ему пришел нынешний лид-гитарист Джастин Локки, кроме того в коллективе появился клавишник Эллиот Уильямс. Перед группой в обновленном составе стояла нелегкая задача: возглавить один из самых больших европейских фестивалей. На тот момент это было крупнейшее выступление в истории Editors.

"Было два варианта: распустить группу и отменить это шоу или попробовать продолжить с новыми людьми. Мы не имели ни малейшего представления, что из этого выйдет и надолго ли все это. Мы просто вышли на сцену, чтобы отыграть самое большое шоу в нашей карьере, — и начали с песни Sugar. Новая песня, новые люди. И публика приняла нас. Тогда мы поняли, что все будет хорошо", — вспоминает Том Смит в интервью нидерландскому изданию OOR.

"Могло быть совсем иначе: плохой звук, сломавшийся инструмент — тысяча факторов, способных испортить шоу. Тогда бы мы сошли со сцены совершенно в другом настроении", — шутит клавишник Эллиот Уильямс.

В конце января группа отправится в тур в поддержку своего сборника Black Gold: Best of Editors, в котором нашлось место как для лучших песен из шести номерных альбомов, так и для трех новых композиций. Видео на одну из них — Frankenstein — снимали в Украине.

По словам музыкантов, песни для компиляции они выбирали не идя на поводу у собственных предпочтений. "Это наш самый практичный альбом. Все остальные наши записи очень эгоистичны. Для нас главное удовольствие приносит процесс создания альбома, сам его выпуск — чистая снисходительность. Мы просто делаем именно то, что хотим. Но не в этот раз. В этот раз все вращается вокруг слушателя", — говорит Том Смит.

Как говорит Уильямс, если бы группа руководствовалась только личными предпочтениями при отборе песен для Black Gold: Best of Editors, это был бы меланхоличный сборник, полный медленных композиций. Существующая же выборка дает хороший обзор всему творчеству группы.

"Когда вышла Papillon (одна из самых известных песен группы — прим.), все сказали: что это за хрень? Публика просто не ожидала такого. Но теперь песня отлично вписывается в наше творчество. Перед каждым альбомом нас спрашивали о новом звучании. Вот теперь вы можете увидеть, что все эти песни содержат нашу ДНК. Это всегда мы. 15 лет — длинный путь", — поясняет фронтмен.

Editors уже второй раз приедут в Украине — их дебют на украинской сцене состоялся несколько лет назад на фестивале Zaxid во Львове. В этот раз услышать лучшие песни со всех альбомов Editors можно будет 1 апреля 2020 года в Киеве со сцены Stereo Plaza.

Билеты на Editors в Киеве доступны онлайн на Concert.ua.